Эксперты констатировали избавление России от нефтяной зависимости

Источник: РИА "Новости"

Издание отмечает, что эта тенденция свидетельствует о том, что Россия постепенно «слезает с нефтяной иглы».

По словам Слепнева, сильнее всего выросли продажи металлов, продовольствия и лесобумажных товаров. В общем экспорте России лидирует топливо, а среди продовольственных товаров — пшеница. Последнее связано с рекордным сбором урожая этого злака в 2017 году.

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Однако, по мнению экспертов, для полной диверсификации российской экономики стране необходимо перестроить экономическую модель, увеличить поставки за границу продуктов питания, продукции машиностроения, химической промышленности, упростить валютное и таможенное регулирование, снизить административные барьеры для экспортеров.