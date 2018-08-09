Эксперты констатировали избавление России от нефтяной зависимости

Издание отмечает, что эта тенденция свидетельствует о том, что Россия постепенно «слезает с нефтяной иглы».
По словам Слепнева, сильнее всего выросли продажи металлов, продовольствия и лесобумажных товаров. В общем экспорте России лидирует топливо, а среди продовольственных товаров — пшеница. Последнее связано с рекордным сбором урожая этого злака в 2017 году.
Однако, по мнению экспертов, для полной диверсификации российской экономики стране необходимо перестроить экономическую модель, увеличить поставки за границу продуктов питания, продукции машиностроения, химической промышленности, упростить валютное и таможенное регулирование, снизить административные барьеры для экспортеров.
После экономического кризиса 2014−2016 годов и падения цен на сырье в целях снижения нефтяной зависимости правительство стало проводить политику по поддержке несырьевого экспорта.