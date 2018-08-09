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01:26 (мск), источник: Известия

Эксперты констатировали избавление России от нефтяной зависимости

Несырьевой неэнергетический экспорт России в первом полугодии 2018 года увеличился на 23%. Таким образом, он составил $70 млрд, а его доля — 33% от общего экспорта. Об этом «Известиям» рассказал глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Источник: РИА "Новости"

Издание отмечает, что эта тенденция свидетельствует о том, что Россия постепенно «слезает с нефтяной иглы».

По словам Слепнева, сильнее всего выросли продажи металлов, продовольствия и лесобумажных товаров. В общем экспорте России лидирует топливо, а среди продовольственных товаров — пшеница. Последнее связано с рекордным сбором урожая этого злака в 2017 году.

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Однако, по мнению экспертов, для полной диверсификации российской экономики стране необходимо перестроить экономическую модель, увеличить поставки за границу продуктов питания, продукции машиностроения, химической промышленности, упростить валютное и таможенное регулирование, снизить административные барьеры для экспортеров.

После экономического кризиса 2014−2016 годов и падения цен на сырье в целях снижения нефтяной зависимости правительство стало проводить политику по поддержке несырьевого экспорта.

Греф: только малый бизнес спасет экономику от сырьевой иглы
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