Россияне стали чаще брать ипотеку

Источник: РИА "Новости"

Рынок растет прежде всего за счет вновь выдаваемых ипотечных кредитов, указали в «Дом.рф». Средневзвешенная ставка предложения топ-15 кредиторов на первичном рынке жилья за июнь составляла 8,91%. При этом уменьшилась доля иностранных банков за счет более медленного снижения процентных ставок.

По данным Банка России, который использовал иную методику подсчета, рынок вырос на 69%, при этом граждане получили те же 1,3 трлн рублей. Как отмечает регулятор, средняя ипотечная ставка выдачи в июне уменьшилась до 9,48%, на новостройки — до 9,26%.

В Росреестре отметили, за последние полгода в стране зарегистрировано 338,4 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года. По количеству заключенных договоров лидирует Москва.

В столичной мэрии со своей стороны отметили стабильные цены на жилье и увеличение покупательской способности за счет понижения ипотечных ставок. По данным московского управления Росреестра, по сравнению с прошлым годом, количество ипотечных договоров в городе выросло на 74%.