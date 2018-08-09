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02:36 (мск), источник: Известия

Названы регионы с самым доступным и самым дорогим бензином

Росстат представил разницу в ценах на бензин в разных регионах России. Рейтинг составлялся на основе объема бензина марки Аи-92, который местный житель мог приобрести в середине июля на среднюю зарплату в регионе.

Источник: Reuters

Так, больше всего топлива удастся купить жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — более 2 тыс. л в месяц. Меньше всего — в Дагестане, где на средную зарплату можно приобрести лишь 457 л. Разница между максимумом и минимумом превышает 30%. Среднее по стране значение доступности составляет 987 л.

В тройку лидеров по доступности вошли также Москва (1,6 тыс. л) и Чукотский автономный округ (1,599 тыс. л).

Более тысячи литров бензина Аи-92 на среднюю зарплату могут приобрести жители Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Камчатского края, Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия).

«Примечательно, что для данных регионов разработан комплекс ежегодных государственных мероприятий, вкупе именуемых “северным завозом” Поэтому термин “доступность” в отношении этих регионов имеет смысловое противоречие — бензин здесь доступен с точки зрения покупательской способности, но его физическое наличие на АЗС достигается неимоверными усилиями всего государства. Поэтому он здесь и самый дорогой», — приводит агентство «РИА Новости» пояснение экспертов.

При этом 85% российских регионов имеют низкую доступность бензина. Так, в список регионов с самым дорогим топливом вошли Кабардино-Балкария (483 литра) и Карачаево-Черкесия (493 литра). Лишь менее 500 л удастся купить в Калмыкии, Алтайском крае и Крыму.

По самым дешевым ценам топливо можно купить в Челябинской, Курганской, Томской, Кемеровской и Калужской областях.

8 августа в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали о влиянии повышения НДС на цену бензина.

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