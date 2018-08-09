Российские ученые создали самообучающегося робота
Робот с алгоритмами познания окружающего мира, аналогичными человеческим, прошел испытания в Институте точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН.
Робот с алгоритмами познания окружающего мира, аналогичными человеческим, прошел испытания в Институте точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН.
О новом алгоритме «Известиям» рассказал автор концепциидоктор
«Биологический нейрон и наша модель имеют всё необходимое, чтобы самим обнаруживать коррелирующие сигналы на своих входах», — заметил он.
Обучение происходит в ходе процесса запоминания образов — один нейрон, один образ. При этом для ускорения процесса обучения появление образа может сопровождаться очень сильной эмоцией — положительной или отрицательной, заложенной программистами.
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