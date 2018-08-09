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02:31 (мск), источник: Известия

Российские ученые создали самообучающегося робота

Робот с алгоритмами познания окружающего мира, аналогичными человеческим, прошел испытания в Институте точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН.

О новом алгоритме «Известиям» рассказал автор концепциидоктор физико-математических наук Александр Жданов.

«Биологический нейрон и наша модель имеют всё необходимое, чтобы самим обнаруживать коррелирующие сигналы на своих входах», — заметил он.

Обучение происходит в ходе процесса запоминания образов — один нейрон, один образ. При этом для ускорения процесса обучения появление образа может сопровождаться очень сильной эмоцией — положительной или отрицательной, заложенной программистами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Алгоритм познания: в России создан самообучающийся робот.

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