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04:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Новый аэропорт собираются построить на востоке Хабаровского края

С инициативой выступили инвесторы, работающие в Ванино и Советской Гавани.

Источник: Reuters

В Советской Гавани может появиться новый аэровокзальный комплекс. Построить его планируют на базе уже существующего аэропорта Май-Гатка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Возвести новый аэропорт предложили представители крупных компаний, которые реализуют проекты в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а также резиденты свободного порта. Их идею поддержали местные власти. По словам главы Советско-Гаванского района, к проектированию можно будет приступить после решения организационных вопросов.

«Ежедневно из Ванино и Советской Гавани уходит порядка шести автобусов в Хабаровск. Это больше 150 человек, поэтому загрузка будет. К тому же работники крупных компаний, работающих на территории районов, хотят на выходные летать в дальневосточную столицу», — рассказал глава Советско-Гаванского района Юрий Бухряков.

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