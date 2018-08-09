Новый аэропорт собираются построить на востоке Хабаровского края

Источник: Reuters

В Советской Гавани может появиться новый аэровокзальный комплекс. Построить его планируют на базе уже существующего аэропорта Май-Гатка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Возвести новый аэропорт предложили представители крупных компаний, которые реализуют проекты в Ванинском и Советско-Гаванском районах, а также резиденты свободного порта. Их идею поддержали местные власти. По словам главы Советско-Гаванского района, к проектированию можно будет приступить после решения организационных вопросов.