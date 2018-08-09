Новый аэропорт собираются построить на востоке Хабаровского края
С инициативой выступили инвесторы, работающие в Ванино и Советской Гавани.
С инициативой выступили инвесторы, работающие в Ванино и Советской Гавани.
В Советской Гавани может появиться новый аэровокзальный комплекс. Построить его планируют на базе уже существующего аэропорта
Возвести новый аэропорт предложили представители крупных компаний, которые реализуют проекты в Ванинском и
«Ежедневно из Ванино и Советской Гавани уходит порядка шести автобусов в Хабаровск. Это больше 150 человек, поэтому загрузка будет. К тому же работники крупных компаний, работающих на территории районов, хотят на выходные летать в дальневосточную столицу», — рассказал глава