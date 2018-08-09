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18:36 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вашингтон бряцает вентилем

США грозят блокадой «Северному потоку-2» и нефтяникам РФ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Подготовленный сенаторами США билль об ужесточении антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию любого зарубежного энергопроекта РФ — от экспортных газопроводов вроде «Северного потока-2» до инвестиций в небольшие стартапы. Кроме того, законопроект в случае принятия поставит крест на любом будущем сотрудничестве с российскими компаниями в добыче нефти. Юристы отмечают размытость формулировок, что, по их мнению, может привести к тому, что инвесторам придется консультироваться с Вашингтоном практически по любому сотрудничеству с РФ в сфере ТЭК.

Новый законопроект об антироссийских санкциях («Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018», DASKAA), о котором «Ъ» рассказывал 8 августа, в случае принятия создаст угрозу для всех новых крупных российских энергопроектов за рубежом и для новых инвестиций в нефтяную отрасль в РФ.

Как следует из документа, президент США должен ввести санкции в отношении «лиц», которые будут инвестировать в зарубежные «энергетические проекты», которые поддерживают российские госкомпании и «окологосударственные (parastatal) российские образования». Санкции будут применяться для проектов, стоимость которых превышает (в том числе по оценкам) $250 млн. «Даже если на дату вступления закона в силу стоимость проекта ниже, но потом станет выше, инвесторов могут счесть нарушителями — в том числе и тех, кто инвестировал небольшую сумму», — отмечает партнер юрфирмы Quorus Евгений Жилин.

В качестве санкций в билле предложено использовать набор из дюжины ограничений, прописанных в CAATSA (ключевой закон о санкциях против РФ). В их число входят, например, арест платежей в адрес попавших под ограничения лиц, их активов, запреты на долговое финансирование и заключение контрактов с санкционерами, на выдачу виз менеджерам таких компаний и т. д.

Цель санкций состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию, сделать ее хуже и воздействовать на выборы.
Игорь Сечин
глава «Роснефти», в интервью Financial Times, июнь 2017 года
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Под формальные признаки энергопроектов подпадает, например, проект «Газпрома» по строительству трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), который софинансируется европейскими Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall (стоимость — €9,5 млрд). Недавно Uniper признала, что из-за давления санкций США есть риски в получении проектного финансирования, а в июле глава Минэнерго США Рик Перри заявлял, что Вашингтон по-прежнему рассматривает введение санкций против участников «Северного потока-2», хотя и видит это «последней опцией». В компаниях не ответили на запросы «Ъ».

При этом понятие «энергопроект» в билле не раскрыто, что дает возможность трактовать это крайне широко — от геологоразведки углеводородов до проектов «Росатома» по строительству АЭС за рубежом. К таким проектам может быть отнесено что угодно, включая инвестиции в производство солнечных или литиевых батарей, подтверждает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. По его мнению, «неопределенность сделана намеренно, чтобы все боялись и запрашивали разъяснения у властей США». Но такое обращение может повлечь изменение формулировок закона и включение в черный список новых лиц, полагает он.

В билле также предложено ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли. Если раньше санкции касались запрета на долгосрочное финансирование проектов, добычи на шельфе и разработки сланцевых месторождений в РФ, то теперь их могут распространить на любую добычу нефти.

Предложен запрет предоставлять товары, услуги и технологии, оказывать финансовую поддержу нефтекомпаниям РФ, если «справедливая рыночная стоимость» контракта или поддержки — $1 млн или от $5 млн в течение года. Это может затронуть, в том числе, поставку программного обеспечения нефтяникам, а это один из наиболее уязвимых сегментов. Один из источников «Ъ», близкий к рынку IT, пояснил, что лицензия стоит не более $1 млн на продукт, но многие нефтекомпании покупают их «модулями». В нефтекомпаниях это не комментируют.

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Евгений Жилин добавляет, что ограничения небольшой суммой «закрывают возможность участия даже в самых маленьких месторождениях и пытаются перекрыть кислород по всем новым проектам». По его мнению, критерий справедливой рыночной цены введен из-за того, что «уже используются схемы по занижению стоимости товаров в контракте». В случае подозрений власти США будут требовать отчета о независимой оценке, поясняет юрист.

Несмотря на радикальные формулировки билля, Алексей Панич предполагает, что президент США постарается выбрать наименее вредоносные санкции, но при изменении конъюнктуры могут применить, напротив, самые серьезные ограничения. «В любом случае последствиями станут сокращение возможности получать финансирование в этих сферах и необходимость привлекать средства либо в РФ, либо от неамериканских лиц, готовых обменять повышенную доходность инвестиций на риск вторичных санкций США», — поясняет юрист.

Дмитрий Козлов, Анна Занина

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