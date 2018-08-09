Вашингтон бряцает вентилем

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Подготовленный сенаторами США билль об ужесточении антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию любого зарубежного энергопроекта РФ — от экспортных газопроводов вроде «Северного потока-2» до инвестиций в небольшие стартапы. Кроме того, законопроект в случае принятия поставит крест на любом будущем сотрудничестве с российскими компаниями в добыче нефти. Юристы отмечают размытость формулировок, что, по их мнению, может привести к тому, что инвесторам придется консультироваться с Вашингтоном практически по любому сотрудничеству с РФ в сфере ТЭК.

Новый законопроект об антироссийских санкциях («Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018», DASKAA), о котором «Ъ» рассказывал 8 августа, в случае принятия создаст угрозу для всех новых крупных российских энергопроектов за рубежом и для новых инвестиций в нефтяную отрасль в РФ.



Как следует из документа, президент США должен ввести санкции в отношении «лиц», которые будут инвестировать в зарубежные «энергетические проекты», которые поддерживают российские госкомпании и «окологосударственные (parastatal) российские образования». Санкции будут применяться для проектов, стоимость которых превышает (в том числе по оценкам) $250 млн. «Даже если на дату вступления закона в силу стоимость проекта ниже, но потом станет выше, инвесторов могут счесть нарушителями — в том числе и тех, кто инвестировал небольшую сумму», — отмечает партнер юрфирмы Quorus Евгений Жилин.



В качестве санкций в билле предложено использовать набор из дюжины ограничений, прописанных в CAATSA (ключевой закон о санкциях против РФ). В их число входят, например, арест платежей в адрес попавших под ограничения лиц, их активов, запреты на долговое финансирование и заключение контрактов с санкционерами, на выдачу виз менеджерам таких компаний и т. д.

Цель санкций состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию, сделать ее хуже и воздействовать на выборы. Игорь Сечин глава «Роснефти», в интервью Financial Times, июнь 2017 года

Под формальные признаки энергопроектов подпадает, например, проект «Газпрома» по строительству трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), который софинансируется европейскими Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall (стоимость — €9,5 млрд). Недавно Uniper признала, что из-за давления санкций США есть риски в получении проектного финансирования, а в июле глава Минэнерго США Рик Перри заявлял, что Вашингтон по-прежнему рассматривает введение санкций против участников «Северного потока-2», хотя и видит это «последней опцией». В компаниях не ответили на запросы «Ъ».



При этом понятие «энергопроект» в билле не раскрыто, что дает возможность трактовать это крайне широко — от геологоразведки углеводородов до проектов «Росатома» по строительству АЭС за рубежом. К таким проектам может быть отнесено что угодно, включая инвестиции в производство солнечных или литиевых батарей, подтверждает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. По его мнению, «неопределенность сделана намеренно, чтобы все боялись и запрашивали разъяснения у властей США». Но такое обращение может повлечь изменение формулировок закона и включение в черный список новых лиц, полагает он.

В билле также предложено ужесточить санкции против российской нефтяной отрасли. Если раньше санкции касались запрета на долгосрочное финансирование проектов, добычи на шельфе и разработки сланцевых месторождений в РФ, то теперь их могут распространить на любую добычу нефти.

Предложен запрет предоставлять товары, услуги и технологии, оказывать финансовую поддержу нефтекомпаниям РФ, если «справедливая рыночная стоимость» контракта или поддержки — $1 млн или от $5 млн в течение года. Это может затронуть, в том числе, поставку программного обеспечения нефтяникам, а это один из наиболее уязвимых сегментов. Один из источников «Ъ», близкий к рынку IT, пояснил, что лицензия стоит не более $1 млн на продукт, но многие нефтекомпании покупают их «модулями». В нефтекомпаниях это не комментируют.

Читайте также Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании