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10:52 (мск), источник: Podrobno.uz

В Джакарте создано общество Индонезийско-Узбекской дружбы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Джакарте создано общество Индонезийско-Узбекской дружбы.

Источник: Podrobno.uz

Основной цель Общества Индонезийско-Узбекской дружбы является широкое информирование общественности Индонезии о проводимых в Узбекистане широкомасштабных реформах, направленных на развитие страны, повышение благополучия населения, строительство правового демократического государства, восстановления и популяризации великих историко-культурных наследий и традиций узбекского народа.

В рамках деятельности общества дружбы предусматривается проведение совместных экономических форумов, оказание консультационной поддержки представителям бизнес-кругов, направленной на расширение контактов предпринимателей обоих стран, поиска потенциальных партнеров и отраслей сотрудничества.

Предусматривается и активное участие Общества дружбы в развитии сотрудничества между Индонезией и Узбекистаном в социальной и гуманитарной сферах. Проведение совместных мероприятий, направленных на развитие туризма, укрепление отношений в сфере науки, культуры и искусства.

Ректор Университета Гунадарма Эко Шри Маргианти:

Сегодня мы отмечаем 37-летие со дня образования Университета Гунадарма, а также запуск Общества Индонезийско-Узбекской дружбы.

Основная цель данного общества — дальнейшее укрепление дружеских связей между нашими народами, двери которого открыты для всех желающих, кто хотел бы внести свой вклад в развитие двусторонних отношений. Могу с уверенностью сказать, что таких людей среди индонезийцев очень много, и с учетом данного факта, без сомнений, Общество Индонезийско-Узбекской дружбы будет играть важную роль в дальнейшем сближении индонезийского и узбекского народов.

За восьмилетнею историю сотрудничества наш университет активно взаимодействует с узбекскими партнерами, в рамках которого были неоднократно проведены международные семинары, совместные публикации и исследования, лекции преподавателей и многое-многое другое, что не может нас не радовать. Особо хотела бы отметить, что за это время делегации нашего вуза в составе представителей академических кругов, профессорско-преподавательского состава и студентов несколько раз в год посещают вашу прекрасную страну как в рамках совместной работы, так и в туристических целях.

Я уверена, что совместно с Посольством Узбекистана в Джакарте, мы сможем еще более углубить наше взаимодействие, а также найти множество новых направлений для наращивания нашего взаимовыгодного сотрудничества. .

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