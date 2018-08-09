В Джакарте создано общество Индонезийско-Узбекской дружбы
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Джакарте создано общество
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Джакарте создано общество
Основной цель Общества
В рамках деятельности общества дружбы предусматривается проведение совместных экономических форумов, оказание консультационной поддержки представителям
Предусматривается и активное участие Общества дружбы в развитии сотрудничества между Индонезией и Узбекистаном в социальной и гуманитарной сферах. Проведение совместных мероприятий, направленных на развитие туризма, укрепление отношений в сфере науки, культуры и искусства.
Ректор Университета Гунадарма Эко Шри Маргианти:
Сегодня мы отмечаем 37-летие со дня образования Университета Гунадарма, а также запуск Общества
Основная цель данного общества — дальнейшее укрепление дружеских связей между нашими народами, двери которого открыты для всех желающих, кто хотел бы внести свой вклад в развитие двусторонних отношений. Могу с уверенностью сказать, что таких людей среди индонезийцев очень много, и с учетом данного факта, без сомнений, Общество
За восьмилетнею историю сотрудничества наш университет активно взаимодействует с узбекскими партнерами, в рамках которого были неоднократно проведены международные семинары, совместные публикации и исследования, лекции преподавателей и
Я уверена, что совместно с Посольством Узбекистана в Джакарте, мы сможем еще более углубить наше взаимодействие, а также найти множество новых направлений для наращивания нашего взаимовыгодного сотрудничества. .