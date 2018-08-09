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07:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Генеральным директором аэропорта в Иркутске стал Андрей Скуба

Генеральным директором АО «Международный Аэропорт Иркутск» назначен Андрей Скуба.

Источник: Reuters

Как сообщает 9 августа 2018 года пресс-служба аэропорта, он сменил на этом посту Александра Рябикина, который исполнял обязанности генерального директора аэропорта с июля 2017 года. Последние несколько месяцев Андрей Скуба также исполнял обязанности генерального директора.

В иркутском аэропорту Андрей Скуба работает с 2007 года в должности заместителя генерального директора по оперативному управлению. В зоне его ответственности — ключевые подразделения, обеспечивающие деятельность авиаузла: работа служб пассажирских и грузовых перевозок, диспетчерской службы, службы поискового и авиарийно-спасательного обеспечения полетов и другие. Ключевые решения в сфере модернизации аэропорта, шаги, способствующие развитию предприятия, за минувшие десять лет принимались в иркутском аэропорту при непосредственном участии Андрея Скубы.

Справка. Андрей Олегович Скуба родился 23 июля 1960 года. Окончил Авиационный институт им. акад. С. П. Королева города Куйбышев по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Трудовой путь начал в Самаре, с должности инженера ОТК, затем начальника производственно-диспетчерского отдела Куйбышевского ОАО ГА Самары. До переезда в Иркутск работал начальником центра управления полетов АОО «Авиакомпания “Самара”».

Андрей Скуба обладатель множества наград, среди них — почётная грамота ФАВТ, нагрудный юбилейный знак МТ РФ.

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