Генеральным директором аэропорта в Иркутске стал Андрей Скуба
Генеральным директором АО «Международный Аэропорт Иркутск» назначен Андрей Скуба.
Генеральным директором АО «Международный Аэропорт Иркутск» назначен Андрей Скуба.
Как сообщает 9 августа 2018 года
В иркутском аэропорту Андрей Скуба работает с 2007 года в должности заместителя генерального директора по оперативному управлению. В зоне его ответственности — ключевые подразделения, обеспечивающие деятельность авиаузла: работа служб пассажирских и грузовых перевозок, диспетчерской службы, службы поискового и
Справка. Андрей Олегович Скуба родился 23 июля 1960 года. Окончил Авиационный институт им. акад. С. П. Королева города Куйбышев по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Трудовой путь начал в Самаре, с должности инженера ОТК, затем начальника
Андрей Скуба обладатель множества наград, среди них — почётная грамота ФАВТ, нагрудный юбилейный знак МТ РФ.