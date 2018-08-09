В обменниках доллар подскочил до 355 тенге

Источник: Tengrinews

Согласно данным kurs.kz, по состоянию на 09.35 в большинстве обменных пунктов нацвалюта стоит 352−352,2 тенге до к доллару.

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Купить американскую валюту можно за 354−355 тенге. Отметим, что по итогам дневной сессии на KASE 8 августа курс тенге составил 348,98 к доллару.

Накануне курсы доллара и евро на Московской бирже пробивали вверх психологические отметки в 65 рублей и 75 рублей соответственно. Доллар расчетами «завтра» на 15.57 по московскому времени в среду дорожал на 1,4 рубля — до 64,89 рубля, евро — на 1,52 рубля, до 75,17 рубля.