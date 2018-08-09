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07:48 (мск), источник: Tengrinews

В обменниках доллар подскочил до 355 тенге

После рекордного падения рубля в России обменники продают доллар дороже 350 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЦБ: $ 63.5950   +0.05 € 73.8211   +0.26 ММВБ: $ 65.5075   +2.02 € 76.0475   +2.40
Источник: Tengrinews

Согласно данным kurs.kz, по состоянию на 09.35 в большинстве обменных пунктов нацвалюта стоит 352−352,2 тенге до к доллару.

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Купить американскую валюту можно за 354−355 тенге. Отметим, что по итогам дневной сессии на KASE 8 августа курс тенге составил 348,98 к доллару.

Накануне курсы доллара и евро на Московской бирже пробивали вверх психологические отметки в 65 рублей и 75 рублей соответственно. Доллар расчетами «завтра» на 15.57 по московскому времени в среду дорожал на 1,4 рубля — до 64,89 рубля, евро — на 1,52 рубля, до 75,17 рубля.

Текущее ослабление курса российской валюты, по мнению аналитиков, связано с неопределенностью положений законопроекта США о новых антироссийских санкциях.

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