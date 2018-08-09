В Омске из 150 появятся только 75 новых автобусов
Стали известны результаты аукционов на покупку 150 автобусов ПАЗ «Вектор Next» в лизинг, которые хотело приобрести ПАТП-8.
Стали известны результаты аукционов на покупку 150 автобусов ПАЗ «Вектор Next» в лизинг, которые хотело приобрести ПАТП-8.
Первые торги провалились
Предприятие не захотело снижать начальную цену в 493,8 млн рублей за 75 автобусов. Тем не менее с компанией будет заключен контракт, по которому первые 50 автобусов поступят до 1 сентября, а вторые 25 машин — до 1 октября.
Ранее сообщалось, что в октябре и ноябре поступит по 50 автобусов. Однако
Скорее всего, объявят повторный аукцион.
Добавим, что ПАТП-8 намерено также купить 70 автобусов малого класса.