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07:31 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из 150 появятся только 75 новых автобусов

Стали известны результаты аукционов на покупку 150 автобусов ПАЗ «Вектор Next» в лизинг, которые хотело приобрести ПАТП-8.

Источник: РИА "Новости"

Первые торги провалились из-за отсутствия участников. На второй аукцион подана одна заявка от государственной транспортной лизинговой компании из Салехарда.

Предприятие не захотело снижать начальную цену в 493,8 млн рублей за 75 автобусов. Тем не менее с компанией будет заключен контракт, по которому первые 50 автобусов поступят до 1 сентября, а вторые 25 машин — до 1 октября.

Ранее сообщалось, что в октябре и ноябре поступит по 50 автобусов. Однако из-за несостоявшегося конкурса машин появится вполовину меньше, чем планировалось.

Скорее всего, объявят повторный аукцион.

Добавим, что ПАТП-8 намерено также купить 70 автобусов малого класса.

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