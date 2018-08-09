В Омске из 150 появятся только 75 новых автобусов

Первые торги провалились из-за отсутствия участников. На второй аукцион подана одна заявка от государственной транспортной лизинговой компании из Салехарда.

Предприятие не захотело снижать начальную цену в 493,8 млн рублей за 75 автобусов. Тем не менее с компанией будет заключен контракт, по которому первые 50 автобусов поступят до 1 сентября, а вторые 25 машин — до 1 октября.