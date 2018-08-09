На Кубани в июле подорожали свекла, рыба и мед

Источник: Кубань 24

Наиболее значительно выросли цены на свеклу столовую на 12,8% и пшено — на 9,8%. В пределах 5% подорожали маргарин, груши, рыба, лук репчатый, сухие супы в пакетах, мед, мясо птицы.

Менее значительно — на 1,0 — 2,1% — повысились цены на кофе, импортное пиво, коньяк, печенье, йогурт, копченые продукты из мяса и птицы, колбасу, фарш, свинину, консервы, апельсины, минеральную и питьевую воду, муку, консервы для детского питания, творожные сырки, сахар, сельдь.

Среди непродовольственных товаров наиболее значительный прирост цен зарегистрировали на газовое моторное топливо на 8,8%, аппараты для измерения артериального давления электронные — на 4,9%.

При этом подешевели помидоры, капуста, картофель, огурцы, виноград, бананы. Также цены снизились на макаронные изделия, сгущенное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, яйца, черный байховый чай, лимоны, орехи, шоколадные конфеты, вино, морковь, чеснок.