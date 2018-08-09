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10:53 (мск), источник: VN.ru

«Технопром-2018»: население Академгородка значительно вырастет

12 основных проектов прошли отбор на экспертном совете по развитию Новосибирского научного центра. Их реализация приведет к строительству новых объектов на территории Советского района Новосибирска и увеличению количества его жителей.

Источник: VN.ru

На выставке, которая пройдет в рамках международного форума технологического развития «Технопром», ключевым будет стенд с лучшими научными разработками СО РАН и их технологическими решениями, рассказали журналистам на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области форума «Технопром-2018».

В основе экспозиции будет представлен проект развития Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0») и 12 основных проектов, которые прошли отбор на экспертном совете, и те предприятия-спутники, которые будут пользоваться результатами разработок в своей промышленной деятельности.

В пресс-центре ТАСС, сегодня, 9 августа, врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков рассказал о программе и особенностях VI Международного форума технологического развития «Технопром-2018», который пройдет в Новосибирской области 27—30 августа 2018 года. Ключевой темой форума станет «Наука как индустрия в условиях «идеального шторма». Участники обсудят содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и внедрения наукоемких технологий в промышленности. Отличительная черта этого мероприятия — акцент на научные разработки и взаимодействие науки и бизнеса для их коммерческого использования.

Сейчас действует проектный офис по подготовке и разработке плана развития Новосибирского научного центра (ННЦ). В него вошли более 100 представителей. Это не только сотрудники правительства Новосибирской области, но и ученые СО РАН, представители общественных организаций и бизнеса.

Окончание разработки плана намечено на конец августа 2018 года. На площадке «Технопрома» состоится итоговое совещание с членами правительства по рассмотрению этого плана развития Новосибирского научного центра.

Концепция развития ННЦ — это не только реестр проектов. Это сценарные планы развития Академгородка. После совещания по рассмотрению плана мы планируем провести публичные слушания с жителями Академгородка для того, чтобы довести информацию о проекте развития и планировки этой территории, — говорит Андрей Жуков. — Для того чтобы с ними обсудить варианты отсутствия конфликтов интересов. Предполагаем, что при развитии Академгородка, особенно с задачей увеличения числа изыскателей в два раза, существенно увеличится и число самих жителей. Для этого необходимо создать достойную инфраструктуру — школы, детсады, дороги, инженерный каркас. В сентябре мы проведем публичные слушания.

Форум «Технопром» в Новосибирске в 2018 году будет уже шестым подряд. Основные темы нынче— технологическое предпринимательство, биотехнологии, умная медицина, цифровой транспорт, цифровая промышленность и проекты MegaScience. В рамках форума пройдет около 100 деловых и культурных мероприятий. Основные — освещение проекта развития новосибирского Академгородка, реализация национального проекта «Наука», освещение национальной технологической инициативы.

Запланированы мероприятия, обеспечивающие вовлечение молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность.

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