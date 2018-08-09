В Волгограде с начала года цены выросли на 2,3%
Больше всего подорожали коммунальные услуги.
Больше всего подорожали коммунальные услуги.
«Моя зарплата не успевает за ценами в магазине», — такую фразу часто сегодня можно услышать от волгоградцев. Действительно, товары медленно, но уверенно дорожают. Это подтверждают и упрямые цифры статистики. Так, по данным Волгоградстата с начала года (за
Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, подорожание вызвано в основном повышением цен на коммунальные услуги. Например, в Волгоградской области с 1 июля этого года горячее водоснабжение подорожало на 4,0%, холодное водоснабжение и водоотведение — на 3,8%, услуги по снабжению электроэнергией — в среднем на 3,7%.
Непродовольственные товары тоже подорожали, хоть и не немного. Как уверяют в Волгоградстате — всего на 0,2%. А продукты и вовсе подешевели. Правда, речь идет об июльских ценах, когда в сезон снизились цены на овощи и фрукты. В итоге и получилось, что уровень цен снизился в среднем на 0,9%.