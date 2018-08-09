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12:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде с начала года цены выросли на 2,3%

Больше всего подорожали коммунальные услуги.

Источник: Комсомольская правда

«Моя зарплата не успевает за ценами в магазине», — такую фразу часто сегодня можно услышать от волгоградцев. Действительно, товары медленно, но уверенно дорожают. Это подтверждают и упрямые цифры статистики. Так, по данным Волгоградстата с начала года (за январь-июль 2018-го) товары и услуги повысились на 2,3%. Для сравнения за такой же период 2017-го они выросли на 2,2%.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, подорожание вызвано в основном повышением цен на коммунальные услуги. Например, в Волгоградской области с 1 июля этого года горячее водоснабжение подорожало на 4,0%, холодное водоснабжение и водоотведение — на 3,8%, услуги по снабжению электроэнергией — в среднем на 3,7%.

Непродовольственные товары тоже подорожали, хоть и не немного. Как уверяют в Волгоградстате — всего на 0,2%. А продукты и вовсе подешевели. Правда, речь идет об июльских ценах, когда в сезон снизились цены на овощи и фрукты. В итоге и получилось, что уровень цен снизился в среднем на 0,9%.

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