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12:15 (мск), источник: РИА Новости

У волгоградских властей нет информации об угрозе остановки завода «Русала»

ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. У волгоградских властей нет информации о возможном сокращении производства и сотрудников Волгоградского алюминиевого завода «Русала», заявили РИА Новости в администрации региона.

Источник: РИА Новости

Источники, близкие к «Русалу», в среду заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.

«Русал» в начале этой недели сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии, потерявшего рынок сбыта из-за санкций США.

«Информации о том, что на Волгоградском алюминиевом заводе существует угроза по сокращению производства, и соответственно, сотрудников, нет», — сообщили в администрации Волгоградской области.

Волгоградский алюминиевый завод, входящий в ОК «Русал», ранее планировал к осени 2018 года запустить в рамках государственно-частного партнерства новые цеха — фабрику обожженных анодов и электролизное производство.

США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и «Русал». Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.

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 У волгоградских властей нет информации об угрозе остановки завода 'Русала'
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