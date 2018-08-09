У волгоградских властей нет информации об угрозе остановки завода «Русала»

Источник: РИА Новости

Источники, близкие к «Русалу», в среду заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.

«Русал» в начале этой недели сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии, потерявшего рынок сбыта из-за санкций США.

«Информации о том, что на Волгоградском алюминиевом заводе существует угроза по сокращению производства, и соответственно, сотрудников, нет», — сообщили в администрации Волгоградской области.

Волгоградский алюминиевый завод, входящий в ОК «Русал», ранее планировал к осени 2018 года запустить в рамках государственно-частного партнерства новые цеха — фабрику обожженных анодов и электролизное производство.