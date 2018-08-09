В Омске семь тысяч таксистов получили лицензию на перевозку пассажиров
Омские таксисты будут на законных основаниях заниматься пассажирскими перевозками.
Омские таксисты будут на законных основаниях заниматься пассажирскими перевозками.
Региональный минпром выдал семь тысяч разрешений на перевозку пассажиров легковым такси.
Как сообщает
Мы заинтересованы в том, чтобы омские таксисты перешли в правовое поле, чтобы услуги, предоставляемые ими становились более качественными, комфортными и безопасными.
По данным омского министерства промышленности, в регионе зарегистрировано 698 индивидуальных предпринимателей и 20 юрлиц, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров легковым такси. С 2011 года было выдано семь тысяч разрешений на оказание этих услуг, из них в 2017 году — более 1700, а в 2018 — уже 1187 лицензий.