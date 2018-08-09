В Омске семь тысяч таксистов получили лицензию на перевозку пассажиров

Мы заинтересованы в том, чтобы омские таксисты перешли в правовое поле, чтобы услуги, предоставляемые ими становились более качественными, комфортными и безопасными.

По данным омского министерства промышленности, в регионе зарегистрировано 698 индивидуальных предпринимателей и 20 юрлиц, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров легковым такси. С 2011 года было выдано семь тысяч разрешений на оказание этих услуг, из них в 2017 году — более 1700, а в 2018 — уже 1187 лицензий.