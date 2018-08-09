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13:45 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске семь тысяч таксистов получили лицензию на перевозку пассажиров

Омские таксисты будут на законных основаниях заниматься пассажирскими перевозками.

Источник: РИА "Новости"

Региональный минпром выдал семь тысяч разрешений на перевозку пассажиров легковым такси.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, рынок таксомоторных услуг становится цивилизованным и полностью прозрачным.

Мы заинтересованы в том, чтобы омские таксисты перешли в правовое поле, чтобы услуги, предоставляемые ими становились более качественными, комфортными и безопасными.
Филипп Лаптев
специалист отдела контроля в сфере транспорта областного минпрома

По данным омского министерства промышленности, в регионе зарегистрировано 698 индивидуальных предпринимателей и 20 юрлиц, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров легковым такси. С 2011 года было выдано семь тысяч разрешений на оказание этих услуг, из них в 2017 году — более 1700, а в 2018 — уже 1187 лицензий.

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