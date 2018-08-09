Новые санкции ударили по рублю
Курс доллара впервые с августа 2016 года превысил 66 руб./$.
Курс доллара впервые с августа 2016 года превысил 66 руб./$.
Второй день подряд рубль стремительно обесценивается на торгах Московской биржи. Курс доллара поднимался на 80 коп., до 66,73 руб./$, курс евро вырастал на 1,16 руб., до 77,33 руб./€. Иностранные инвесторы, обеспокоенные нарастающим санкционным давлением, выходят из рубля, а также акций компаний, которые могут пострадать
Стремительное обесценение рубля продолжилось в четверг с первых минут торгов на Московской бирже. Уже в 10:11 курс доллара поднялся почти на 80 коп., до отметки 66,73 руб./$, обновив максимум с 3 августа 2016 года. Курс евро впервые с апреля превысил уровень 77 руб./€. В начале торгов он достиг отметки 77,33 руб./€, что на 1,16 руб. выше закрытия среды. Резкий взлет курсов иностранных валют проходил при высокой активности участников торгов. Всего за час оборот с долларом составил 120 млрд руб., таких оборотов не было с апреля. За два дня курс доллара вырос в России на 2,6 руб., курс евро — на почти на 3 руб.
Ключевым фактором обесценения рубля остается спрос на валюту со стороны нерезидентов. «Международные инвесторы встревожены резким ростом неопределенности в отношении дальнейших шагов американских конгрессменов и администрации президента. В таких условиях те, кто может, продают ОФЗ и уходят из рубля, а другие хеджируют позиции через валютный своп, что также оказывает давление на рубль», — отмечает трейдер западного банка. По его словам, продажи видны и со стороны российских инвесторов, которые не могут игнорировать столь стремительное ослабление рубля.
Сегодня беспокойство инвесторов усилили вчерашние обещания Госдепартамента США ввести новые санкции в отношении России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери
Но как только речь идет о новых санкциях, сразу с новой силой начинаются разговоры про возможные ограничения на государственный долг и госбанки. «Именно так происходит и сейчас, что стало причиной текущего падения. Два любимых инструмента нерезидентов — это ОФЗ и Сбербанк. В них прошли распродажи, не оставив в стороне и остальной рынок. Более того, любые крупные продажи провоцируют исполнение
Как и накануне, очередной пакет санкций оказал негативное влияние и на фондовый рынок. Индекс Московской биржи (рассчитываемый в рублях) на открытии торгов снизился на 1,6%, до 2257,5 пункта, валютный индекс РТС снизился на 3,7%, до 11073,15 пункта. Акции Сбербанка на открытии торгов снизились еще на 5,8%. При этом аутсайдерами стали акции «Аэрофлота», обвалившиеся на новостях о возможных ограничениях полетов в США более чем на 12%.
Впрочем, продажи на российском рынке достаточно быстро выдохлись. Уже к 12:30 курс доллара стабилизировался возле уровня 65,90 руб./$, что на 36 коп. выше закрытия среды. Курс евро закрепился на отметке 76,35 руб., что на 26 коп. выше закрытия предыдущего дня. В то же время индекс ММВБ вернулся к уровню 2283 пункта, а индекс РТС — к отметке 1088,78 пункта. К этому времени акции Сбербанка демонстрировали снижение всего на 1,8%, а акции «Аэрофлота» — на 4%.
Сегодня видно, что ситуация на рынке стабилизировалась, после того, как вчера вечером Белый Дом вышел с альтернативными санкционными предложениями, которые выглядят не такими экономически болезненными, как предложения от Конгресса.
Участники рынка и аналитики не спешат делать оптимистичные прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. «Процесс принятия санкций представляется крайне непрозрачным и это означает, что курс рубля останется низким как минимум в ближайшие недели.
Виталий Гайдаев