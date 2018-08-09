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13:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Новые санкции ударили по рублю

Курс доллара впервые с августа 2016 года превысил 66 руб./$.

ЦБ: $ 66.2856   +2.69 € 76.8250   +3.00 ММВБ: $ 65.9700   +0.42 € 76.4800   +0.35
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Второй день подряд рубль стремительно обесценивается на торгах Московской биржи. Курс доллара поднимался на 80 коп., до 66,73 руб./$, курс евро вырастал на 1,16 руб., до 77,33 руб./€. Иностранные инвесторы, обеспокоенные нарастающим санкционным давлением, выходят из рубля, а также акций компаний, которые могут пострадать из-за новых санкций. В таких условиях акции «Аэрофлота» упали в цене на 12%.

Стремительное обесценение рубля продолжилось в четверг с первых минут торгов на Московской бирже. Уже в 10:11 курс доллара поднялся почти на 80 коп., до отметки 66,73 руб./$, обновив максимум с 3 августа 2016 года. Курс евро впервые с апреля превысил уровень 77 руб./€. В начале торгов он достиг отметки 77,33 руб./€, что на 1,16 руб. выше закрытия среды. Резкий взлет курсов иностранных валют проходил при высокой активности участников торгов. Всего за час оборот с долларом составил 120 млрд руб., таких оборотов не было с апреля. За два дня курс доллара вырос в России на 2,6 руб., курс евро — на почти на 3 руб.

Ключевым фактором обесценения рубля остается спрос на валюту со стороны нерезидентов. «Международные инвесторы встревожены резким ростом неопределенности в отношении дальнейших шагов американских конгрессменов и администрации президента. В таких условиях те, кто может, продают ОФЗ и уходят из рубля, а другие хеджируют позиции через валютный своп, что также оказывает давление на рубль», — отмечает трейдер западного банка. По его словам, продажи видны и со стороны российских инвесторов, которые не могут игнорировать столь стремительное ослабление рубля.

Сегодня беспокойство инвесторов усилили вчерашние обещания Госдепартамента США ввести новые санкции в отношении России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет мер, как ожидается, будет введен 22 августа. В целом санкции, как ожидается, во многом будут дублировать уже существующие ограничения, например, на продажу в Россию оружия. Но будут и серьезные нововведения. Среди них — снижение уровня дипломатических отношений, жесткое ограничение экспорта и импорта, а также приостановка полетов в США компании «Аэрофлот».

По мнению аналитиков, новый пакет санкций носит избирательный характер, касается в первую очередь экспорта товаров двойного назначения и по факту не окажет влияния на российский финансовый рынок.

Но как только речь идет о новых санкциях, сразу с новой силой начинаются разговоры про возможные ограничения на государственный долг и госбанки. «Именно так происходит и сейчас, что стало причиной текущего падения. Два любимых инструмента нерезидентов — это ОФЗ и Сбербанк. В них прошли распродажи, не оставив в стороне и остальной рынок. Более того, любые крупные продажи провоцируют исполнение стоп-заявок и маржин-коллы», — отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

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Как и накануне, очередной пакет санкций оказал негативное влияние и на фондовый рынок. Индекс Московской биржи (рассчитываемый в рублях) на открытии торгов снизился на 1,6%, до 2257,5 пункта, валютный индекс РТС снизился на 3,7%, до 11073,15 пункта. Акции Сбербанка на открытии торгов снизились еще на 5,8%. При этом аутсайдерами стали акции «Аэрофлота», обвалившиеся на новостях о возможных ограничениях полетов в США более чем на 12%.

Впрочем, продажи на российском рынке достаточно быстро выдохлись. Уже к 12:30 курс доллара стабилизировался возле уровня 65,90 руб./$, что на 36 коп. выше закрытия среды. Курс евро закрепился на отметке 76,35 руб., что на 26 коп. выше закрытия предыдущего дня. В то же время индекс ММВБ вернулся к уровню 2283 пункта, а индекс РТС — к отметке 1088,78 пункта. К этому времени акции Сбербанка демонстрировали снижение всего на 1,8%, а акции «Аэрофлота» — на 4%.

Сегодня видно, что ситуация на рынке стабилизировалась, после того, как вчера вечером Белый Дом вышел с альтернативными санкционными предложениями, которые выглядят не такими экономически болезненными, как предложения от Конгресса.
Наталия Орлова
руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка

Участники рынка и аналитики не спешат делать оптимистичные прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. «Процесс принятия санкций представляется крайне непрозрачным и это означает, что курс рубля останется низким как минимум в ближайшие недели. Во-вторых, негативный настрой инвесторов распространяется сейчас на все развивающиеся рынки — турецкая лира остается под давлением и это диктует осторожное отношение и к другим валютам», — отмечает госпожа Орлова.

При этом она не рекомендует покупать валюту по текущему курсу. «В августе ликвидность рынка низкая, курс избыточно волатилен, и в любом случае в моменты паники на рынке никаких долгосрочных позиций формировать не следует,» — считает Наталия Орлова.

Виталий Гайдаев

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