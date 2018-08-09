В выходные челябинцы смогут поискать работу
В выходные челябинцы смогут поискать работу.
В выходные челябинцы смогут поискать работу.
Ярмарка вакансий пройдет в Челябинске в предстоящую субботу, 11 августа. Набор персонала объявлен по востребованным рабочим специальностям в связи с с запуском нового цеха на одном из предприятий города, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Производству требуются токари, фрезеровщики, сверловщики, электросварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по сборке металлоконструкций,
На ярмарке будут работать консультанты, которые расскажут о ситуации на рынке труда, а также помогут в поиске работы. Ярмарка вакансий будет работать во Дворце культуры ЧМК с 11 до 14 часов.