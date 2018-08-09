В выходные челябинцы смогут поискать работу.

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Ярмарка вакансий пройдет в Челябинске в предстоящую субботу, 11 августа. Набор персонала объявлен по востребованным рабочим специальностям в связи с с запуском нового цеха на одном из предприятий города, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Производству требуются токари, фрезеровщики, сверловщики, электросварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по сборке металлоконструкций, слесари-ремонтники, машинисты крана и другие специалисты.