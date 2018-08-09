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13:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В выходные челябинцы смогут поискать работу

В выходные челябинцы смогут поискать работу.

Источник: Reuters

Ярмарка вакансий пройдет в Челябинске в предстоящую субботу, 11 августа. Набор персонала объявлен по востребованным рабочим специальностям в связи с с запуском нового цеха на одном из предприятий города, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Производству требуются токари, фрезеровщики, сверловщики, электросварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по сборке металлоконструкций, слесари-ремонтники, машинисты крана и другие специалисты.

На ярмарке будут работать консультанты, которые расскажут о ситуации на рынке труда, а также помогут в поиске работы. Ярмарка вакансий будет работать во Дворце культуры ЧМК с 11 до 14 часов.

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