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13:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В сентябре запустят 5 новых авиарейсов из Перми

Росавиация дополнила перечень субсидированных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

С 18 сентября открывается прямой рейс из Перми в Минеральные воды. Авиаперевозки будет выполнять авиакомпания «Победа» дважды в неделю. Первый полет запланирован на 17 сентября, последний — на 28 октября. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737−800 на 189 кресел.

Кроме того, Росавиация дополнила перечень субсидируемых маршрутов рейсами Пермь — Калининград для авиакомпании «ЮВТ Аэро», а также Пермь — Сургут, Пермь — Ханты-Мансийск и Пермь — Когалым для авиакомпании ЮТэйр. Первые вылеты по этим маршрутам планируются уже в сентябре.

За семь месяцев международный аэропорт «Пермь» обслужил более 850 тысяч пассажиров. В июле пермяки чаще стали летать в Анапу, Санкт-Петербург, Ноябрьск, Усинск и Геленджик. Из международных популярным направлением остается турецкая Анталья. Всего в июле было выполнено 753 вылета, сообщили в пермском аэропорту.

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