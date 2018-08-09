В сентябре запустят 5 новых авиарейсов из Перми
Росавиация дополнила перечень субсидированных маршрутов.
Росавиация дополнила перечень субсидированных маршрутов.
С 18 сентября открывается прямой рейс из Перми в Минеральные воды. Авиаперевозки будет выполнять авиакомпания «Победа» дважды в неделю. Первый полет запланирован на 17 сентября, последний — на 28 октября. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737−800 на 189 кресел.
Кроме того, Росавиация дополнила перечень субсидируемых маршрутов рейсами Пермь — Калининград для авиакомпании «ЮВТ Аэро», а также Пермь — Сургут, Пермь —
За семь месяцев международный аэропорт «Пермь» обслужил более 850 тысяч пассажиров. В июле пермяки чаще стали летать в Анапу,