Челябинская область потратит миллиард рублей на расселение из аварийных домов

В этом году из бюджета Челябинской области выделили один миллиард рублей на реализацию программы переселения граждан из ветхого жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «В прошлом году Челябинская область вовремя, в полном объеме и в числе лидеров завершила программу переселения. Мы в числе немногих регионов продолжаем расселять аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, за счет собственных средств. В текущем году средства пойдут в муниципалитеты, где особо остро стоит этот вопрос. Главам муниципалитетов необходимо обеспечить исполнение обязательств по переселению в срок и в полном объеме. Если кто-то нарушает сроки и не справляется с обязательствами, средства областного бюджета будут перераспределены в ту территорию, где способны исполнить поставленную задачу», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.