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15:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинская область потратит миллиард рублей на расселение из аварийных домов

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа, ФедералПресс. Деньги направят в самые проблемные муниципалитеты.

Источник: Агентство «Москва»

В этом году из бюджета Челябинской области выделили один миллиард рублей на реализацию программы переселения граждан из ветхого жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «В прошлом году Челябинская область вовремя, в полном объеме и в числе лидеров завершила программу переселения. Мы в числе немногих регионов продолжаем расселять аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, за счет собственных средств. В текущем году средства пойдут в муниципалитеты, где особо остро стоит этот вопрос. Главам муниципалитетов необходимо обеспечить исполнение обязательств по переселению в срок и в полном объеме. Если кто-то нарушает сроки и не справляется с обязательствами, средства областного бюджета будут перераспределены в ту территорию, где способны исполнить поставленную задачу», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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В этом году будет расселено более 28 тысяч квадратных метров ветхоаварийного жилья. Новые квартиры получат 1,5 тысячи человек в восьми муниципалитетах: Златоусте, Копейске, Челябинске, Чебаркуле, Троицке и Магнитогорске, а также в Саткинском и Коркинском районах. При этом, по информации регионального министерства строительства и инфраструктуры, сегодня в Челябинской области объем жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года, составляет более 282 тысяч квадратных метров. На расселение всех домов необходимо чуть меньше 11 миллиардов рублей.

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