Челябинская область потратит миллиард рублей на расселение из аварийных домов
ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа, ФедералПресс. Деньги направят в самые проблемные муниципалитеты.
ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа, ФедералПресс. Деньги направят в самые проблемные муниципалитеты.
В этом году из бюджета Челябинской области выделили один миллиард рублей на реализацию программы переселения граждан из ветхого жилья. Об этом сообщает
В этом году будет расселено более 28 тысяч квадратных метров ветхоаварийного жилья. Новые квартиры получат 1,5 тысячи человек в восьми муниципалитетах: Златоусте, Копейске, Челябинске, Чебаркуле, Троицке и Магнитогорске, а также в Саткинском и Коркинском районах. При этом, по информации регионального министерства строительства и инфраструктуры, сегодня в Челябинской области объем жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года, составляет более 282 тысяч квадратных метров. На расселение всех домов необходимо чуть меньше 11 миллиардов рублей.