Президент Молдовы о налоговой революции: что нужно знать о реформе
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон утвердил пакет законов о
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон утвердил пакет законов о
Почему президент промульгировал закон?
Как написал Додон на своей странице в Facebook, им были приняты во внимание комментарии экспертов, представителей академического сообщества в Республике Молдова и за пределами страны. Он отметил, что в этом контексте его позиция предельно ясна, будучи обоснованной с экономической, социальной и политической точки зрения и направленной на благо страны и народа Республики Молдова.
«Заявляю, что промульгирую эти законы, исходя из следующих соображений.
«Из-за ошибочной системы налогообложения из страны уехали тысячи предпринимателей, что нанесло экономике тяжелый ущерб», — подчеркнул Додон.
По его мнению, «в существующих условиях, мы можем больше доверять
Что еще нужно сделать?
Как полагает президент Молдовы, все эти инициативы, касающиеся налоговой реформы, должны быть дополнены другими.
«Считаю, что этот пакет законов являет собой хорошую предпосылку для более радикальных реформ, которые проведет правительство социалистов, придя к власти после выборов», — отметил Додон.
Для этого, как пояснил молдавский лидер, необходимо будет проводить эффективную политику в области налогового администрирования, которая будет способствовать капитализации результатов этой реформы, устранению нелояльной конкуренции (одни платят — другие нет), будет отменен налог на реинвестированную прибыль, введены изменения по поводу НДС в сельском хозяйстве
«Нужно создать хорошие,
Что это за налоговая реформа?
Ранее парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым в Молдове вместо ставки в 7% и 18% вводится единый подоходный налог для физических лиц в размере 12%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. К слову, эта сумма в 24 тысячи леев является уровнем годового прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года. Таким образом, граждане, у которых зарплата не дотягивает до размера годового прожиточного минимума, вообще не будут выплачивать подоходный налог.
Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.
Изменения вступят в силу с октября 2018 года.