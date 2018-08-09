Движение грузовиков ограничили на двух донских дорогах

«С 6 августа 2018 года по 15 ноября 2019 года в связи с проведением работ по строительству подъезда к аэропорту “Платов” (второй этап) министерство транспорта Ростовской области вводит временное ограничение движения грузовых транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения — подъезду к аэропорту “Платов”, а также по автомобильной дороге общего пользования регионального значения — подъезду от магистрали “Дон” к аэропорту “Платов”», — говорится в сообщении.