Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Экипаж и пассажиры летевшего из Крыма самолета приняли роды
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Алекс Родригес и Дженнифер Лопез отдыхают на острове Капри
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Черненко скончался на 57-м году жизни
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1010 стран с самым дешевым бензином
18:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение грузовиков ограничили на двух донских дорогах

Движение грузовиков ограничено на двух дорогах Ростовской области, сообщает Государственное казенное учреждение «Центр развития транспортной системы».

«С 6 августа 2018 года по 15 ноября 2019 года в связи с проведением работ по строительству подъезда к аэропорту “Платов” (второй этап) министерство транспорта Ростовской области вводит временное ограничение движения грузовых транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения — подъезду к аэропорту “Платов”, а также по автомобильной дороге общего пользования регионального значения — подъезду от магистрали “Дон” к аэропорту “Платов”», — говорится в сообщении.

Объехать перекрытый участок большегрузы смогут по схеме: трасса М-4 «Дон» — пос. Щепкин — Ростов-на-Дону.

Все новости региона
«Закопали – как не было человека». Аул на Ставрополье стал гнездом радикалов
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Захарова ответила Макфолу на слова об «отчаянии» из-за Сигала
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Футболист сборной России лишен водительских прав на один год
Силуанов назвал причины падения российского рынка
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь