Движение грузовиков ограничили на двух донских дорогах
Движение грузовиков ограничено на двух дорогах Ростовской области, сообщает Государственное казенное учреждение «Центр развития транспортной системы».
Движение грузовиков ограничено на двух дорогах Ростовской области, сообщает Государственное казенное учреждение «Центр развития транспортной системы».
«С 6 августа 2018 года по 15 ноября 2019 года в связи с проведением работ по строительству подъезда к аэропорту “Платов” (второй этап) министерство транспорта Ростовской области вводит временное ограничение движения грузовых транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения — подъезду к аэропорту “Платов”, а также по автомобильной дороге общего пользования регионального значения — подъезду от магистрали “Дон” к аэропорту “Платов”», — говорится в сообщении.
Объехать перекрытый участок большегрузы смогут по схеме: трасса М-4 «Дон» — пос. Щепкин —