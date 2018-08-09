Редактор TUT.BY об обысках: забрали флешки и даже старые телефоны

Источник: Sputnik.by

«Они выгребли все, что было в доме. Старые мобильники с разбитыми экранами, раскладушку Sony Ericsson — не знаю, какого года, сим-карты, флешки, внешние накопители. Вернули все, за исключением ноутбука и телефона», — рассказала Уласик и добавила, что изымалась исключительно техника.

Она отметила, что в СК ей объяснили, в чем ее вина, но так как в следственном комитете Уласик дала подписку о неразглашении материалов дела, пояснить ситуацию не может. Уласик рассказала, что самым сложным было пребывание в изоляторе без понимания того, когда ее отпустят.

«Психологически было тяжело то, что нас отправили сюда (в изолятор — Sputnik) на трое суток. Что будет дальше, я не знала», — сказала она.

У Уласик статус подозреваемой по делу о незаконном доступе к информации агентства БелТА. Она отметила, что не знает почти ничего из того, что происходило в течение последних двух дней. Доступа к информации у нее не было.