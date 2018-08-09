Редактор TUT.BY об обысках: забрали флешки и даже старые телефоны
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Редактор портала TUT.BY Галина Уласик вышла из изолятора временного содержания после двух суток заключения. Она рассказала, как проходили обыски в квартире.
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Редактор портала TUT.BY Галина Уласик вышла из изолятора временного содержания после двух суток заключения. Она рассказала, как проходили обыски в квартире.
«Они выгребли все, что было в доме. Старые мобильники с разбитыми экранами, раскладушку Sony Ericsson — не знаю, какого года,
Она отметила, что в СК ей объяснили, в чем ее вина, но так как в следственном комитете Уласик дала подписку о неразглашении материалов дела, пояснить ситуацию не может. Уласик рассказала, что самым сложным было пребывание в изоляторе без понимания того, когда ее отпустят.
«Психологически было тяжело то, что нас отправили сюда (в изолятор — Sputnik) на трое суток. Что будет дальше, я не знала», — сказала она.
У Уласик статус подозреваемой по делу о незаконном доступе к информации агентства БелТА. Она отметила, что не знает почти ничего из того, что происходило в течение последних двух дней. Доступа к информации у нее не было.
Она поблагодарила за поддержку и отправилась домой. Задержанными остаются главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редактор портала Анна Колтыгина, журналист Анна Ермачонок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и обозреватель агентства Татьяна Коровенкова остаются в ИВС. Также под стражей находятся журналисты Павел Быковский и Алексей Жуков. Делом каждого задержанного занимаются разные следователи.