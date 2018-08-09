Ещё 53 миллиона рублей компенсации за ГСМ получат аграрии Иркутской области из федеральной казны

Источник: Вести Иркутск

— Я принял решение выделить из областного бюджета 200 миллионов рублей на компенсацию из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы. Пришла хорошая новость из федерального бюджета, из министерства сельского хозяйства России 53 миллиона ещё нам добавляет, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В этому году аграрии ожидают рекордный урожай — около 880-ти тысяч тонн зерна. Согласно стратегии развития агрокомплекса, которая ляжет в основу озвученного губернатором пятилетнего Госплана, к 2020-му планируют собрать не менее миллиона тонн зерна.

— За счёт этого миллиона сможем обеспечить внутренний рынок и фуражным, и продовольственным зерном. И поставлять излишки продукции за рубеж. Это, в первую очередь, наши перспективные рынки — это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — говорит министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Глава региона посетил и Биликтуйскую молочно-товарную ферму. Здесь в 2016-м построен коровник на 200 голов, а сейчас заканчивается монтаж родильного блока. Все работы реализованы в рамках инвестпроекта «Развитие молочного животноводства».

Также в ходе рабочей поездки Сергей Левченко проверил ремонтные работы в трех школах Усолья-Сибирского. Они давно нуждались в ремонте. Здания были построены ещё в советское время. Их готовят к новому учебному году.

— Сделаны кровли. Сделана в ряде школ замена окон с деревянных на пластиковые, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.