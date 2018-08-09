Подпорной стене в основании ротонды в Волгограде возвращают первоначальный вид

Специалисты подрядной организации приступили к возвращению на место демонтированных ранее гранитных плит подпорной стены склона, на котором стоит ротонда, входящая в ансамбль верхней террасы Центральной набережной Волгограда. Как сообщает пресс-служба администрации города, в ходе работ по укреплению основания архитектурного памятника были усилены подпорные стенки ротонды, забетонировано основание смотровой площадки и произведено дополнительное армирование для повышения надежности конструкции.

Чтобы сохранить первозданный облик одной из визитных карточек Волгограда, специалисты АО «Приволжтрансстрой» в ходе демонтажа пронумеровали каждую плиту, и после укрепления стенки устанавливают их на прежнее место. В первую очередь рабочие соберут нижний ярус стены, затем перейдут к облицовке верхней части. Последним этапом работы станет очистка камня специальным пескоструйным аппаратом. Он снимет с плит наслоившуюся за десятилетия грязь.

Одновременно в мастерской реставраторы занимаются восстановлением декоративных элементов сооружения — перил и балясин. За десятки лет без должного ухода часть из них была утрачена и разрушена. Недостающие декоративные части сооружения специалисты восстанавливают с помощью аутентичных материалов по слепкам 1953 года.

Напомним, что набережная имени 62-й Армии была возведена в 1952 году по проекту народного архитектора СССР Василия Симбирцева и по технологиям того времени. За минувшие 66 лет запас прочности строений себя исчерпал. Еще в 1985 году эксперты выявили технические нарушения, допущенные при строительстве, однако дополнительное обследование и реконструкция причальной стенки главных речных ворот города проведены не были из-за отсутствия финансовых средств. При этом и жители, и эксперты неоднократно отмечали необходимость обновления набережной, ведь эта территория является визитной карточкой Волгограда. В 2017-м году региону удалось защитить заявку и получить государственное финансирование на реализацию проекта — это стало возможным благодаря возвращению региону доверия федерального центра. В результате на набережной модернизировали систему электроснабжения, выполнили реконструкцию причальной стенки, включая пешеходную эстакаду, в границах от седьмого до 14 причала.

Сейчас помимо работ на ротонде специалисты АО «Приволжтрансстрой» восстанавливают центральную лестницу наб. 62-й Армии, а реставраторы ООО «НовТехСтрой» — восьмиколонные сооружения, обрамляющие центральную лестницу. Новый облик получат и подпорные стены верхней террасы набережной со смотровыми площадками.

В планах городских властей реконструировать территорию парка на верхней террасе набережной. Вместо старого асфальта здесь будут выложены новые дорожки из брусчатки, оборудованы велодорожки, разбит пруд с мостом и пешеходный фонтан, созданы зоны отдыха с малыми архитектурными формами. Обновление ждет и зеленую зону — в парке разобьют цветники и посадят деревья и кустарники в дополнение к существующим.

Кроме того, администрация Волгограда объявила конкурс по отбору организации, которая проведет капитальное обновление нижней террасы набережной им. 62-й Армии. Победителю предстоит реконструировать верхнюю пешеходную эстакаду и причал № 15, привести в порядок подпорные стены и полуразрушенные лестничные марши, ведущие к Волге. Одновременно в рамках комплексной реконструкции набережной им. 62-й Армии специалисты ООО «Светосервис — Волгоград» приступили к строительству новой линии освещения. Порядка 100 светоточек будут установлены на участке от Центральной лестницы до ул. 7-й Гвардейской.