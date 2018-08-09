Подпорной стене в основании ротонды в Волгограде возвращают первоначальный вид
На Центральной набережной Волгограда восстанавливают гранитную стену смотровой площадки ротонды.
На Центральной набережной Волгограда восстанавливают гранитную стену смотровой площадки ротонды.
Специалисты подрядной организации приступили к возвращению на место демонтированных ранее гранитных плит подпорной стены склона, на котором стоит ротонда, входящая в ансамбль верхней террасы Центральной набережной Волгограда. Как сообщает
Чтобы сохранить первозданный облик одной из визитных карточек Волгограда, специалисты АО «Приволжтрансстрой» в ходе демонтажа пронумеровали каждую плиту, и после укрепления стенки устанавливают их на прежнее место. В первую очередь рабочие соберут нижний ярус стены, затем перейдут к облицовке верхней части. Последним этапом работы станет очистка камня специальным пескоструйным аппаратом. Он снимет с плит наслоившуюся за десятилетия грязь.
Одновременно в мастерской реставраторы занимаются восстановлением декоративных элементов сооружения — перил и балясин. За десятки лет без должного ухода часть из них была утрачена и разрушена. Недостающие декоративные части сооружения специалисты восстанавливают с помощью аутентичных материалов по слепкам 1953 года.
Напомним, что набережная имени 62-й Армии была возведена в 1952 году по проекту народного архитектора СССР Василия Симбирцева и по технологиям того времени. За минувшие 66 лет запас прочности строений себя исчерпал. Еще в 1985 году эксперты выявили технические нарушения, допущенные при строительстве, однако дополнительное обследование и реконструкция причальной стенки главных речных ворот города проведены не были
Сейчас помимо работ на ротонде специалисты АО «Приволжтрансстрой» восстанавливают центральную лестницу наб. 62-й Армии, а реставраторы ООО «НовТехСтрой» — восьмиколонные сооружения, обрамляющие центральную лестницу. Новый облик получат и подпорные стены верхней террасы набережной со смотровыми площадками.
Кроме того, администрация Волгограда объявила конкурс по отбору организации, которая проведет капитальное обновление нижней террасы набережной им. 62-й Армии. Победителю предстоит реконструировать верхнюю пешеходную эстакаду и причал № 15, привести в порядок подпорные стены и полуразрушенные лестничные марши, ведущие к Волге. Одновременно в рамках комплексной реконструкции набережной им. 62-й Армии специалисты ООО «Светосервис — Волгоград» приступили к строительству новой линии освещения. Порядка 100 светоточек будут установлены на участке от Центральной лестницы до ул. 7-й Гвардейской.
Так как набережная является объектом культурного наследия, ко всем работам допускаются только подрядные организации с соответствующей лицензией и разрешением на проведение реставрации.