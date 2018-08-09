Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрд

Источник: AP 2018

ЦБ отмечает в комментарии, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-июне 2018 года составил $17,3 млрд. Из этого следует, что в июле мог быть чистый отток капитала в размере около $4,2 млрд.