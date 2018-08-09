Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрд
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Чистый отток капитала из РФ в
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Чистый отток капитала из РФ в
ЦБ отмечает в комментарии, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.
Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в
По уточненному в июне прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $67 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $30 млрд.