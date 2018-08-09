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19:26 (мск), источник: Интерфакс

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрд

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2018 года вырос в 2,5 раза, до $21,5 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $8,7 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

Источник: AP 2018

ЦБ отмечает в комментарии, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-июне 2018 года составил $17,3 млрд. Из этого следует, что в июле мог быть чистый отток капитала в размере около $4,2 млрд.

По уточненному в июне прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $67 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $30 млрд.

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