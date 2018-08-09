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16:53 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев хочет собрать Краснодар и его адыгейские пригороды в одну агломерацию

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо создать агломерацию, в которую войдут Краснодар и прилегающие районы Адыгеи. Об этом глава края написал в Твиттере.

Источник: ЮГА.ру

«С нашими соседями, делегацией республики Адыгея, обсудили планы на будущее. Нужно сообща решать совместные вопросы, будь то энергодефицит или дороги. Создадим общую агломерацию. Вместе у нас больше шансов быть услышанными на федеральном уровне. Значит, появится больше возможностей для улучшения жизни населения Кубани и Адыгеи», — отметил Кондратьев.

Ранее Кондратьев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы сотрудничества в сфере социально-экономического развития двух регионов.

По мнению губернатора Кубани, в агломерацию должны войти Краснодар с прилегающими муниципалитетами, а также Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы.

Кондратьев пояснил, что первоочередная задача — сформировать единый центр принятия решений — совет краснодарской экономической зоны. Это поможет решить ряд проблем, в том числе логистических.

Участники встречи обсудили вопросы энергоснабжения. Губернатор отметил, что у края и Адыгеи одно энергетическое пространство и общие проблемы — нехватка мощностей.

«Это то, что сдерживает развитие экономики и приход инвесторов, которые из-за энергодефицита не могут развивать производства. Уверен, что создание в рамках агломерации совета краснодарской экономической зоны поможет выйти на новый уровень в решении этого вопроса», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Городская агломерация — это компактное скопление населенных пунктов, преимущественно городских, объединенных в систему с производственными, транспортными и культурными связями.

Как сообщали Юга.ру, помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий в январе заявлял, что сейчас развитие Краснодара рассматривают как развитие агломерации. В нее входят Динской, Северский, Красноармейский районы Краснодарского края, а также Тахтамукайский район Адыгеи.

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