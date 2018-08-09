Цены на дизтопливо выросли в ЗКО
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«Цены на дизтопливо выросли в связи с ростом закупочных цен, а также отсутствием этого вида топлива в свободной продаже. На всех заводах Казахстана ДТ производят в недостаточном количестве», — сообщил и.о руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по ЗКО Нурбол Ислямов.
В Казахстане ценовое регулирование на различные виды топлива отменяли поэтапно. И если раньше за соблюдением цен следили в антимонопольном органе, то сейчас их вмешательство в бизнес регламентировано. Поэтому упор больше ставится на предупреждение ценового сговора.
«В Предпринимательский Кодекс внесли изменения. Мы вместо карательных мер ведем профилактическую работу. Ранее были усмотрены признаки нарушения законодательства РК в части поддержания цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Мы разослали уведомления реализаторам. Предупредили, что ценовой сговор влечет серьезную ответственность. Сейчас цены на АЗС снижены от 148 до 156 тенге за литр бензина АИ-92», — сообщил Нурбол Ислямов.