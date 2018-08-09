Цены на дизтопливо выросли в ЗКО

Источник: Nur.kz

«Цены на дизтопливо выросли в связи с ростом закупочных цен, а также отсутствием этого вида топлива в свободной продаже. На всех заводах Казахстана ДТ производят в недостаточном количестве», — сообщил и.о руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по ЗКО Нурбол Ислямов.

В Казахстане ценовое регулирование на различные виды топлива отменяли поэтапно. И если раньше за соблюдением цен следили в антимонопольном органе, то сейчас их вмешательство в бизнес регламентировано. Поэтому упор больше ставится на предупреждение ценового сговора.