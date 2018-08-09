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16:46 (мск), источник: Nur.kz

Цены на дизтопливо выросли в ЗКО

В Западно-Казахстанской области цены на дизельное топливо поднялись на 18% с начала года. Об этом сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей. При этом чиновники ведомства рекомендовали реализаторам ГСМ определять ценовую политику в соответствие с законодательством, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Цены на дизтопливо выросли в связи с ростом закупочных цен, а также отсутствием этого вида топлива в свободной продаже. На всех заводах Казахстана ДТ производят в недостаточном количестве», — сообщил и.о руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по ЗКО Нурбол Ислямов.

В Казахстане ценовое регулирование на различные виды топлива отменяли поэтапно. И если раньше за соблюдением цен следили в антимонопольном органе, то сейчас их вмешательство в бизнес регламентировано. Поэтому упор больше ставится на предупреждение ценового сговора.

«В Предпринимательский Кодекс внесли изменения. Мы вместо карательных мер ведем профилактическую работу. Ранее были усмотрены признаки нарушения законодательства РК в части поддержания цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Мы разослали уведомления реализаторам. Предупредили, что ценовой сговор влечет серьезную ответственность. Сейчас цены на АЗС снижены от 148 до 156 тенге за литр бензина АИ-92», — сообщил Нурбол Ислямов.

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