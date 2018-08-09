Танцы с долларом. По какому курсу продают валюту в московских обменниках?
Курс доллара на Московской бирже впервые с ноября 2016 года превысил отметку в 66 рублей, а евро — в 76. Business FM дозвонилась в несколько столичных обменных пунктов.
Курс доллара на Московской бирже впервые с ноября 2016 года превысил отметку в 66 рублей, а евро — в 76. Business FM дозвонилась в несколько столичных обменных пунктов.
Рынки приходят в себя после волатильности, продолжающейся более суток. Рубль вдвое сократил утреннее снижение к доллару и евро, значительную часть потерь отыграли акции российских компаний, восстанавливают потери и индексы Московской биржи и РТС. Доллар к 17:38 превышал отметку в 66 рублей, а евро — 76,5.
Business FM расспросила обменные пункты на предмет наличия в них валюты и курса, по которому ее можно купить:
— Банк «Металлург». Маргарита. Здравствуйте.
— Здравствуйте! Я бы хотела купить 10 тысяч долларов. Какой у вас сейчас курс?
— Доллары продаем по 66,6 рубля.
— Если через
— Курс может поменяться. В течение дня он меняется в зависимости от биржи, а вообще такая сумма есть.
— Алло, добрый день! Обмен валюты?
— Да, здравствуйте!
— Подскажите, пожалуйста, хочу приобрести 10 тысяч долларов. У вас по наличию все в порядке?
— Да, 66,6 рубля — курс продажи долларов.
— Людей много? Ажиотажа нет?
— Ажиотажа нет, потому что все притихли. Ожидают, что он упадет, наверное.
— Здравствуйте! Я хотела купить 10 тысяч долларов. Мне очень интересно узнать ваш курс.
— 66,5 рубля.
— Наплыва людей не будет
— Сейчас уже есть человек 40.
— То есть через
— Не возьмусь прогнозировать.
— Светлана. Здравствуйте!
— Здравствуйте! Мне бы хотелось узнать ваш курс, я хочу купить 10 тысяч долларов.
— Курс у нас на данный момент 66,49 рубля, но в течение дня может измениться.
— Много ли будет людей через
— Честно подсказать не могу, но сегодня вроде тишина, никого нет.
Курс доллара растет на фоне новостей о намерении США ввести новые санкции, которые могут, в частности, затронуть российский госдолг.