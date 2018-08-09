Танцы с долларом. По какому курсу продают валюту в московских обменниках?

Источник: AP 2018

Рынки приходят в себя после волатильности, продолжающейся более суток. Рубль вдвое сократил утреннее снижение к доллару и евро, значительную часть потерь отыграли акции российских компаний, восстанавливают потери и индексы Московской биржи и РТС. Доллар к 17:38 превышал отметку в 66 рублей, а евро — 76,5.

Business FM расспросила обменные пункты на предмет наличия в них валюты и курса, по которому ее можно купить:

— Банк «Металлург». Маргарита. Здравствуйте.

— Здравствуйте! Я бы хотела купить 10 тысяч долларов. Какой у вас сейчас курс?

— Доллары продаем по 66,6 рубля.

— Если через два-три часа подъехать, не будет никакого ажиотажа?

— Курс может поменяться. В течение дня он меняется в зависимости от биржи, а вообще такая сумма есть.

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— Алло, добрый день! Обмен валюты?

— Да, здравствуйте!

— Подскажите, пожалуйста, хочу приобрести 10 тысяч долларов. У вас по наличию все в порядке?

— Да, 66,6 рубля — курс продажи долларов.

— Людей много? Ажиотажа нет?

— Ажиотажа нет, потому что все притихли. Ожидают, что он упадет, наверное.

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— Здравствуйте! Я хотела купить 10 тысяч долларов. Мне очень интересно узнать ваш курс.

— 66,5 рубля.

— Наплыва людей не будет два-три часа?

— Сейчас уже есть человек 40.

— То есть через два-три часа, наверное?

— Не возьмусь прогнозировать.

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— Светлана. Здравствуйте!

— Здравствуйте! Мне бы хотелось узнать ваш курс, я хочу купить 10 тысяч долларов.

— Курс у нас на данный момент 66,49 рубля, но в течение дня может измениться.

— Много ли будет людей через два-три часа?

— Честно подсказать не могу, но сегодня вроде тишина, никого нет.

Курс доллара растет на фоне новостей о намерении США ввести новые санкции, которые могут, в частности, затронуть российский госдолг.