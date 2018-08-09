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20:04 (мск), источник: БЕЛТА

Нацбанк о ситуации с Trade 12: банки содействуют в возврате денег белорусам

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк в связи с массовым поступлением обращений граждан прокомментировал ситуацию с иностранной организацией Global Fin Services Limited (торговая марка Trade 12). Обращения связаны с тем, что граждане пытаются оспорить переводы денег с карточек белорусских банков в пользу Trade 12, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Источник: Reuters

Нацбанк информировал Ассоциацию белорусских банков о возникающих у держателей карточек сложностях при оспаривании операций в пользу Trade 12. Это было сделано для рассмотрения АББ вместе с банками возможности содействия в опротестовании. Нацбанк также направил письма в адрес МПС Mastercard и Visa с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации.

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Ассоциация белорусских банков сообщила, что оспаривание операций возможно в соответствии с правилами МПС Mastercard и Visa, но только по причинам, определенным этими правилами. При этом для каждой из причин правила МПС устанавливают обязательные условия, при отсутствии которых банк-эмитент не имеет права инициировать оспаривание операции.

МПС Mastercard сообщила, что опротестование инвестопераций и возврат по ним денег возможны, если держатель карточки сознательно не осуществлял/не авторизовал перечисление денег на счета компании. Если он это сделал, то услуга считается предоставленной. Соответственно, такие операции не подлежат опротестованию с обоснованием «услуга не предоставлена». При этом, чтобы не допустить дальнейшее негативное развитие ситуации, МПС Mastercard приняла решение о блокировке переводов при использовании карточек белорусских банков в адрес Trade 12.

МПС Visa обратила внимание на то, что банки — эмитенты карточек могут опротестовывать операции, если торговцы бинарными опционами или инвестиционными услугами создают держателям карточек препятствия для вывода денег. Процедуру опротестования могут инициировать только банки — участники МПС Visa. При этом вопрос о возмещении подлежит рассмотрению в каждом конкретном случае индивидуально банком и его клиентом.

Ассоциация белорусских банков проинформировала Национальный банк, что заявления клиентов об опротестовании операций, поступающие в банки-эмитенты, рассматриваются ими по правилам МПС Mastercard и Visa в индивидуальном порядке. При этом банки оказывают возможное содействие своим клиентам в возврате денежных средств по оспариваемым операциям.

Законодательство Беларуси не запрещает получение белорусскими гражданами соответствующих финансовых услуг, которые предоставляются иностранными юрлицами. Вместе с тем в Нацбанке напомнили, что при принятии решения о платежах по таким услугам граждане должны самостоятельно анализировать степень финансовых рисков.

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