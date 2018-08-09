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22:44 (мск), источник: Газета.Ру

Страховщики предложили чинить машины по ОСАГО старыми деталями

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) выступили с предложением ремонтировать автомобили по ОСАГО с использованием бывших в употреблении деталей. Соответствующие идеи высказывались и ранее, но пока не были реализованы. Страховщики объясняют свою инициативу тем, что для старых автомобилей порой невозможно найти детали. При этом эксперты считают, что такие поправки в закон являются лишь способом заработать на безопасности автомобилистов.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) выступили с предложением ремонтировать автомобили по ОСАГО с использованием бывших в употреблении деталей. Соответствующие идеи высказывались и ранее, но пока не были реализованы. Страховщики объясняют свою инициативу тем, что для старых автомобилей порой невозможно найти детали. При этом эксперты считают, что такие поправки в закон являются лишь способом заработать на безопасности автомобилистов.

Российский союз автостраховщиков (РСА) разрабатывает предложения о внесении изменений в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В случае внесения соответствующих поправок автостраховщики смогут производить ремонт автомобилей старыми запчастями наравне с новыми по полису ОСАГО. При этом решение о выборе новой запчасти или бывшей в употреблении (БУ) будет осуществляться без согласия владельца машины.

Заместитель исполнительного директора РСА, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов пояснил, что подготовленные предложения расширят принятые в 2017 году поправки о приоритете натурального возмещения над выплатами.

«Когда по всей России начали внедрять натуральную форму возмещения, столкнулись с тем, что парк автомобилей очень старый. Найти новые запасные части не выгодно либо самой станции техобслуживания, либо страховщику. Возникает стопор с двух сторон, потому что есть требования по качеству.

Страховщики сейчас и готовят предложения, как все-таки реально для потребителя легализовать ремонт старыми запчастями, — сказал он «Интерфаксу».

По словам Ефремова, в случае если инициатива найдет поддержку у Центробанка, то соответствующие поправки предлагается добавить в закон об увеличении страховых сумм. Также вице-президент ВСС рассказал, что нормой о возможности использовать б/у детали без согласия на то автомобилиста изменения не ограничатся. Будут добавлены и другие инициативы по реформированию закона о приоритете натурального возмещения в ОСАГО над денежными выплатами.

Гендиректор «ГлавСтрахКонтроля» Николай Тюрников рассказал «Газете.Ru», что инициатива об использовании в ремонте автомобилей бывшими в употреблении деталями — это лишь способ автостраховщиков заработать на безопасности автомобилистов.

«Такие изменения недопустимы. Эксперты рынка, связанные с авторемонтом, понимают, что от деталей напрямую зависит безопасность дорожного движения.

Если говорить о неоригинальных деталях, то использовать их, конечно, возможно, потому что они отвечают стандартам качества. Но что касается б/у деталей — это недопустимо.

У автостраховщиков есть желание экономить на ремонте, выполнить его дешевле, а потребители, в свою очередь, от этого очень сильно пострадают. Страховщики хотят за счет безопасности других людей сэкономить деньги, — рассказал Тюрников.

При этом эксперт отметил, что такие изменения, по его мнению, в силу абсурдности не могут вступить в практическую реализацию.

Стоит отметить, что с 28 апреля 2017 года вступили в силу новые правила ОСАГО. В том числе был внедрен запрет страховым компаниям использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти при ремонте автомобиля. В соответствии с положениями закона, ремонт по ОСАГО нужно будет делать только с помощью новых запчастей, если только сам автовладелец не согласится на бывшие в употреблении или восстановленные детали. Срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней, за каждый день просрочки со страховой компании взимается штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Автосервис должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего.

Новые автомобили, не старше двух лет, должны ремонтироваться на станциях техобслуживания официальных дилеров. Гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного транспортного средства составляет шесть месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, — 12 месяцев.

Однако тогда поправки не понравились страховщикам. Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявлял, что в России очень старый автопарк и на многие машины запчасти уже не выпускаются, поэтому при приоритете натурального возмещения в ОСАГО из-за отсутствия новых деталей такие автомобили страховщики отремонтировать не смогут.

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