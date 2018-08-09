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21:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Курс на санкции

Как новости об ограничительных мерах против России влияли на курс рубля.

ЦБ: $ 66.2856   +2.69 € 76.8250   +3.00 ММВБ: $ 66.5425   +0.99 € 76.8350   +0.71
Источник: РИА "Новости"

За последние два дня курс доллара вырос в России на 2,8 руб., курс евро — почти на 3 руб. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал причиной волатильности не только угрозу новых санкций США, но и нестабильность на развивающихся рынках. «Ъ» проследил динамику курса рубля с начала 2018 года и выяснил, в каких случаях санкции против России заметно ослабляли национальную валюту, и когда этот фактор переставал явно влиять на рынок.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

1. 11 января глава Минфина Стивен Мнучин сообщил, что США работают над новыми санкциями против России. Это заявление не повлияло на валютный рынок. К субботе, 13 января, курс рубля к доллару снизился на 0,5% — до 56,6 руб. Курс евро к рублю за тот же период вырос на 0,5% (до 68,26 руб.).

2. 30 января Минфин США опубликовал незасекреченную часть так называемого кремлевского доклада — список из 210 человек (114 чиновников и 96 бизнесменов), которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше $1 млрд. Влияния на курс рубля новость почти не оказала. В течение недели курс доллара к рублю снизился на 0,4% — до 56,04 руб. за доллар на 3 февраля, а евро вырос на 0,8% — до 70,1 руб.

3. 15 марта США расширили санкции против России. В список попали 14 физлиц и Агентство интернет-исследований, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. Курс доллара рос до 21 марта (на 1,4% — до 57,7 руб.), затем начал снижение. Евро вырос на 1% до 21 марта, а затем также начал снижение.

4. 6 апреля Минфин США расширил санкционный список россиян «в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру». В него попали 38 чиновников и бизнесменов, включая Олега Дерипаску (состояние на тот момент — $5,1 млрд) и Виктора Вексельберга ($12,4 млрд). Отдельно в черный список внесены их крупнейшие активы. После введения новых санкций доллар вырос на 11,3%, достигнув пикового значения 64,06 руб. к 12 апреля, а затем снизился к 14 апреля до 61,4 руб. Курс евро за тот же период вырос на 12,3% (до 79,28 руб. 12 апреля), однако к 14 апреля упал до 75,75 руб.

5. 9 мая США ввели новые санкции против ряда российских оборонных предприятий за нарушение законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. Вопреки этим мерам рубль только укрепился. В течение недели с момента объявления новых санкций доллар снизился почти на 2% — до 61,77 руб. на 15 мая. Евро снизился на 1,5% — до 73,94 руб.

6. 31 июля ЕС ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. За неделю после этого доллар вырос на 1,1% — до 63,5 руб. на 7 августа. Евро вырос на 0,3%.

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7. Новость о подготовке новых санкций против России, вышедшая в «Ъ» 8 августа, спровоцировала сильнейшее за четыре месяца обесценение рубля. Падение началось в тот же день и продолжилось 9 августа на фоне обещания Госдепа США ввести новые санкции в отношении России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В ходе торгов 9 августа курс доллара поднимался на 80 коп — до 66,73 руб./$ (впервые с августа 2016 года), евро вырастал на 1,16 руб., до 77,33 руб./€. За два дня доллар вырос на 2,8 руб., евро — почти на 3 руб.

Михаил Малаев, Евгений Козичев

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

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