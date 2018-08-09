Курс на санкции
Как новости об ограничительных мерах против России влияли на курс рубля.
Как новости об ограничительных мерах против России влияли на курс рубля.
За последние два дня курс доллара вырос в России на 2,8 руб., курс евро — почти на 3 руб. Первый
1. 11 января глава Минфина Стивен Мнучин сообщил, что США работают над новыми санкциями против России. Это заявление не повлияло на валютный рынок. К субботе, 13 января, курс рубля к доллару снизился на 0,5% — до 56,6 руб. Курс евро к рублю за тот же период вырос на 0,5% (до 68,26 руб.).
2. 30 января Минфин США опубликовал незасекреченную часть так называемого кремлевского доклада — список из 210 человек (114 чиновников и 96 бизнесменов), которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше $1 млрд. Влияния на курс рубля новость почти не оказала. В течение недели курс доллара к рублю снизился на 0,4% — до 56,04 руб. за доллар на 3 февраля, а евро вырос на 0,8% — до 70,1 руб.
3. 15 марта США расширили санкции против России. В список попали 14 физлиц и Агентство
4. 6 апреля Минфин США расширил санкционный список россиян «в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру». В него попали 38 чиновников и бизнесменов, включая Олега Дерипаску (состояние на тот момент — $5,1 млрд) и Виктора Вексельберга ($12,4 млрд). Отдельно в черный список внесены их крупнейшие активы. После введения новых санкций доллар вырос на 11,3%, достигнув пикового значения 64,06 руб. к 12 апреля, а затем снизился к 14 апреля до 61,4 руб. Курс евро за тот же период вырос на 12,3% (до 79,28 руб. 12 апреля), однако к 14 апреля упал до 75,75 руб.
5. 9 мая США ввели новые санкции против ряда российских оборонных предприятий за нарушение законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. Вопреки этим мерам рубль только укрепился. В течение недели с момента объявления новых санкций доллар снизился почти на 2% — до 61,77 руб. на 15 мая. Евро снизился на 1,5% — до 73,94 руб.
6. 31 июля ЕС ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. За неделю после этого доллар вырос на 1,1% — до 63,5 руб. на 7 августа. Евро вырос на 0,3%.
7. Новость о подготовке новых санкций против России, вышедшая в «Ъ» 8 августа, спровоцировала сильнейшее за четыре месяца обесценение рубля. Падение началось в тот же день и продолжилось 9 августа на фоне обещания Госдепа США ввести новые санкции в отношении России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери
Михаил Малаев, Евгений Козичев
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