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14:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

Реконструкция автодороги М7 от Казани до Набережных Челнов завершится в сентябре 2018 года

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Реконструкция автодороги М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов в этом году ведется на трех участках общей протяженностью 31,1 км.

Работы планируется завершить в сентябре, а в октябре ввести в эксплуатацию. Об этом во время осмотра объекта реконструкции сообщил главный инженер ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Валерий Тимашов.

Общая протяженность трассы М7 «Волга» в границах Татарстана составляет 430,206 км, а участка автодороги от Казани до Набережных Челнов — 220 км. Реконструкция проводится с 856-го по 868-й км, с 868-го по 878-й км и с 878-го по 888-й км. Сметная стоимость объекта — 7,6 млрд рублей.

По словам Тимашова, на сегодня работы по реконструкции трех участков, которые стартовали в мае 2014 года, выполнены на 85 процентов. «Считаю, что это высокий показатель, — подчеркнул он. — В этом году значимое событие — мы вводим в эксплуатацию 31 км и 100 м дороги. Считаю, что мы удачно завершаем все работы».

На дорожных участках, проходящих через Пестречинский и Рыбно-Слободский районы Татарстана, расширена проезжая часть трассы с двух до четырех полос движения. Подстилающий слой выполнен из песчано-гравийной смеси, а верхний — из долговечного щебеночно-мастичного.

«В 1980-х годах дорога была второй категории, местами — третьей. Сейчас же при расчетной скорости 120 км/ч категория дороги — первая Б. Появились две полосы в каждом направлении, плюс переходно-скоростные полосы и съезды, — рассказал главный инженер “Волго-Вятскуправтодора”. — Изначально содержание щебня в дорожном покрытии составляло около 50 процентов, теперь — от 77 до 82 процентов. Применили щебеночно-мастичный асфальтобетон — ЩМА-15 — на основе полимерно-битумных вяжущих. Это более устойчивое покрытие от трещин и вибрации».

Он также отметил, что интенсивность движения на трех участках составляла от 22 тыс. до 24 тыс. машин в сутки. «Были определенные заторы, но когда мы полностью запустим дорогу, то на 100 процентов уйдем от прежних пробок», — заверил представитель федерального учреждения.

«Мы переключили движение 30 июля. Сейчас подрядчик работает на левой стороне проезжей части. Буквально с 15 августа приступает к устройству верхнего слоя покрытия. Работы идут по графику, отставаний нет», — заметил он.

Заместитель исполнительного директора ОАО «Каздорстрой» Олег Захаров добавил, что на участке с 868-го по 878-й км задействовано 60 самосвалов и 20 экскаваторов, дорожники трудятся в две смены. «Работы велись круглый год. Например, зимой проводили земляные работы. На данный момент строится левая полоса проезжей части, правую мы полностью построили. Здесь установлено 17 водопропускных труб, — поделился он. — Дорога уже давно нуждалась в переводе из второй категории в первую, потому что движение здесь очень интенсивное».

Для безопасности дорожного движения на участках установят 41,5 км металлического барьерного ограждения, более 500 дорожных знаков и 2 тыс. сигнальных столбиков, обустроят около 8 км линий наружного освещения. Кроме того, предусмотрено 18 отнесенных левоповоротных петель для совершения безопасных маневров и 11 съездов.

Пропускная способность участков увеличится до 6080 автомобилей в час.

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