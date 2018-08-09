23 новые автобусные остановки построят в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — 23 новых остановок для автобусов построят в Атырау до конца текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — 23 новых остановок для автобусов построят в Атырау до конца текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Как рассказал заместитель акима Атырау Нурлан Таубаев, в первую очередь, остановки установят вдоль автомобильных дорог, прошедших расширение и реконструкцию — по улицам Баймуханова, Тайманова и Владимирского.
«Остановки были произведены в Беларуси. Их монтажом занимается ТОО “Атырауинжстрой”. Среди них есть как большие остановочные комплексы, так и небольшие павильоны. На семи остановках для удобства горожан будут работать магазины», — рассказал Нурлан Таубаев.
По улице Баймуханова будут установлены 4 пятиметровые и 4 десятиметровые остановки, по улице Владимирского — 6 пятиметровых и 2 десятиметровые, по улице Тайманова — десятиметровая и 6 пятиметровых.
«Новые остановки, несомненно, станут украшением областного центра. В строения 7 десятиметровых остановочных павильонов как раз и входят магазины. Проект реализуется совместно с акиматом Атырау в рамках новой программы “Городская среда”, которая включает в себя несколько разных направлений. Новшества в областном центре будут вводиться поэтапно», — рассказали в