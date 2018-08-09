Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какова была реакция украинцев на идею отменить ж/д сообщение с РФ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
В Госдуме предложили отменить домашние задания
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Черненко скончался на 57-м году жизни
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
22:35 (мск), источник: Kazinform

23 новые автобусные остановки построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — 23 новых остановок для автобусов построят в Атырау до конца текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как рассказал заместитель акима Атырау Нурлан Таубаев, в первую очередь, остановки установят вдоль автомобильных дорог, прошедших расширение и реконструкцию — по улицам Баймуханова, Тайманова и Владимирского.

«Остановки были произведены в Беларуси. Их монтажом занимается ТОО “Атырауинжстрой”. Среди них есть как большие остановочные комплексы, так и небольшие павильоны. На семи остановках для удобства горожан будут работать магазины», — рассказал Нурлан Таубаев.

По улице Баймуханова будут установлены 4 пятиметровые и 4 десятиметровые остановки, по улице Владимирского — 6 пятиметровых и 2 десятиметровые, по улице Тайманова — десятиметровая и 6 пятиметровых.

«Новые остановки, несомненно, станут украшением областного центра. В строения 7 десятиметровых остановочных павильонов как раз и входят магазины. Проект реализуется совместно с акиматом Атырау в рамках новой программы “Городская среда”, которая включает в себя несколько разных направлений. Новшества в областном центре будут вводиться поэтапно», — рассказали в пресс-службе ТОО «Атырауинжстрой».

Все новости региона
 Что считать коррупцией, рассказали в Агентстве по госслужбе
Определен список участников жилищной программы «Алматы Жастары»
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Как санкции против России влияли на курс рубля
Почему белое население ЮАР хочет мигрировать в Россию
В районе базы Хмеймим уничтожили беспилотник боевиков
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Белорусский клуб разгромил «Зенит» в матче Лиги Европы
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь