Уральцы перестали жалеть деньги на новые автомобили
За первое полугодие в России приобрели 750,7 тысяч новых легковых автомобилей, из них более 82 тысяч купили на Урале.
За первое полугодие в России приобрели 750,7 тысяч новых легковых автомобилей, из них более 82 тысяч купили на Урале.
В тройке лидеров по продаже автомобилей традиционно оказались Москва (112 тысяч машин), Подмосковье (61,6 тысяч) и
В топ-30 вошли также Пермский край (15,7 тысяч автомобилей, + 10%). Хорошую динамику на рынке показал