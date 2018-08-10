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08:26 (мск), источник: Ura.ru

Уральцы перестали жалеть деньги на новые автомобили

За первое полугодие в России приобрели 750,7 тысяч новых легковых автомобилей, из них более 82 тысяч купили на Урале.

Источник: AP 2018

В тройке лидеров по продаже автомобилей традиционно оказались Москва (112 тысяч машин), Подмосковье (61,6 тысяч) и Санкт-Петербург (51,6 тысяч), сообщает аналитическое агентство «Автостат». Уральские регионы по покупке автомобилей в лидеры не выбились, однако показали отличную динамику рынка. Так, в ТОП-10 попали Свердловская область (24 тысяч автомобилей, +28,9%) и Челябинская область (20 тысяч автомобилей, +23,3%).

В топ-30 вошли также Пермский край (15,7 тысяч автомобилей, + 10%). Хорошую динамику на рынке показал Ханты-Мансийский АО (14,1 тысяч автомобилей, + 34,4%), за которым следует соседняя Тюменская область (8,3 тысячи автомобилей, +30%).

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