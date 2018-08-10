Уральцы перестали жалеть деньги на новые автомобили

В тройке лидеров по продаже автомобилей традиционно оказались Москва (112 тысяч машин), Подмосковье (61,6 тысяч) и Санкт-Петербург (51,6 тысяч), сообщает аналитическое агентство «Автостат». Уральские регионы по покупке автомобилей в лидеры не выбились, однако показали отличную динамику рынка. Так, в ТОП-10 попали Свердловская область (24 тысяч автомобилей, +28,9%) и Челябинская область (20 тысяч автомобилей, +23,3%).