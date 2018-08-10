Рост ВВП будет сопровождаться инфляцией
Инфляция по итогам года составит 3,5%, а ВВП вырастет на 1,6%, что ниже прогноза Минэкономразвития в 1,9%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики из ведущих банков.
Инфляция по итогам года составит 3,5%, а ВВП вырастет на 1,6%, что ниже прогноза Минэкономразвития в 1,9%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики из ведущих банков.
По мнению экспертов рост цен в этом году подстегнут плохие урожаи
При этом потребительская активность россиян увеличит розничный товарооборот на 3,7%.
Что касается низкого ВВП, то основной причиной слабого роста экономики может стать риск новых санкций, считают эксперты.