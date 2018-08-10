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01:50 (мск), источник: Известия

Рост ВВП будет сопровождаться инфляцией

Инфляция по итогам года составит 3,5%, а ВВП вырастет на 1,6%, что ниже прогноза Минэкономразвития в 1,9%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики из ведущих банков.

Источник: Известия

По мнению экспертов рост цен в этом году подстегнут плохие урожаи из-за дождей, увеличение стоимости бензина и предстоящее повышение НДС, но инфляция не выйдет за рамки 4%.

При этом потребительская активность россиян увеличит розничный товарооборот на 3,7%.

Что касается низкого ВВП, то основной причиной слабого роста экономики может стать риск новых санкций, считают эксперты.

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25 июля© Ньюстюб
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