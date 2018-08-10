Минстрой предложил ужесточить законодательство для ЖСК
Минстрой предлагает расширить круг ответственных за банкротство жилищных кооперативов (ЖСК). С разработанным ведомством соответствующим законопроектом ознакомились «Известия».
Минстрой предлагает расширить круг ответственных за банкротство жилищных кооперативов (ЖСК). С разработанным ведомством соответствующим законопроектом ознакомились «Известия».
Изменения направлены на сокращение числа нарушений в сфере ЖСК.
Первое из основных изменений заключается в расширении списка лиц, которых можно привлечь к ответственности за банкротство ЖСК.
Вторая норма позволяет привлечь к ответственности людей, выполнявших руководящие функции.
Третья поправка должна исключить возможность при банкротстве ЖСК создавать новый кооператив.
В Минстрое отмечают, что законопроект в настоящее время обсуждается с экспертным сообществом.