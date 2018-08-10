Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Денис Клявер засмущал старшего сына
12 хитрых идей для интерьера маленькой комнаты: фото
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Алекс Родригес и Дженнифер Лопез отдыхают на острове Капри
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
02:19 (мск), источник: Известия

Минстрой предложил ужесточить законодательство для ЖСК

Минстрой предлагает расширить круг ответственных за банкротство жилищных кооперативов (ЖСК). С разработанным ведомством соответствующим законопроектом ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Изменения направлены на сокращение числа нарушений в сфере ЖСК.

Первое из основных изменений заключается в расширении списка лиц, которых можно привлечь к ответственности за банкротство ЖСК.

Вторая норма позволяет привлечь к ответственности людей, выполнявших руководящие функции.

Третья поправка должна исключить возможность при банкротстве ЖСК создавать новый кооператив.

В Минстрое отмечают, что законопроект в настоящее время обсуждается с экспертным сообществом.

До последнего метра. Все объекты Urban Group решено достроить
Во время загрузки произошла ошибка.
8 августа© Ньюстюб
 Письмо другу: какие предложения прозвучали в Хельсинки
Выбитые показания: полицейских из Бурятии осудят за пытки подростков
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Немец с помощью бензопилы создает реалистичные фигуры животных
Рост ВВП будет сопровождаться инфляцией
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь