От Apple требуют $2,5 млн за найденные уязвимости

«Привет, Тим Кук. Я работал в течение многих лет, чтобы помочь сделать iOS более безопасной. Вот список всех ошибок, о которых я сообщил, которые подходят под вашу программу вознаграждения за поиск багов с момента ее запуска», — говорится в сообщении.
По словам Бира деньги пойдут правозащитной организации Amnesty International.
Сам программист работает в группе хакеров Google, которые выискивают бреши в ПО других компаний.
2 августа стало известно, что Apple опередила Amazon по рыночной стоимости, став первой американской компанией с капитализацией в $1 трлн.