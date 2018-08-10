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03:41 (мск), источник: Известия

От Apple требуют $2,5 млн за найденные уязвимости

Исследователь безопасности Иан Бир предложил Apple выплатить ему $2,5 млн за все уязвимости, которые он нашел в системе iOS, чтобы пожертвовать их на благотворительность. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Привет, Тим Кук. Я работал в течение многих лет, чтобы помочь сделать iOS более безопасной. Вот список всех ошибок, о которых я сообщил, которые подходят под вашу программу вознаграждения за поиск багов с момента ее запуска», — говорится в сообщении.

По словам Бира деньги пойдут правозащитной организации Amnesty International.

Сам программист работает в группе хакеров Google, которые выискивают бреши в ПО других компаний.

2 августа стало известно, что Apple опередила Amazon по рыночной стоимости, став первой американской компанией с капитализацией в $1 трлн.

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