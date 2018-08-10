От Apple требуют $2,5 млн за найденные уязвимости

«Привет, Тим Кук. Я работал в течение многих лет, чтобы помочь сделать iOS более безопасной. Вот список всех ошибок, о которых я сообщил, которые подходят под вашу программу вознаграждения за поиск багов с момента ее запуска», — говорится в сообщении.