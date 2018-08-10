Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какова была реакция украинцев на идею отменить ж/д сообщение с РФ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
4-летняя Лиза Галкина стала копией отца
Кому достанутся миллиарды Петросяна и Степаненко
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Похудевшая Мария Кожевникова носит одежду для подростков
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Раскрыт источник богатств Бузовой - СМИ
Степаненко может не получить долю: Не жила с мужем
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
1010 стран с самым дешевым бензином
03:27 (мск), источник: Вести Приморье

Приморский арбитраж обязал «Радиоприбор» вернуть 178 млн рублей в бюджет

Арбитражный суд Приморского края принял решение удовлетворить иск регионального департамента промышленности к банкротящемуся предприятию «Радиоприбор» о взыскании долга в 178 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Источник: Вести Приморье

Сложная финансовая ситуация на «Радиоприборе» возникла в конце 2014 года. В 2016 году власти направили из краевого бюджета 178 млн рублей на частичное погашение долгов перед сотрудниками завода. Однако проблема до сих пор не решена, предприятие остается крупнейшим должником по зарплате в регионе. Сейчас в отношении «Радиоприбора» идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам.

Арбитражный суд решил удовлетворить иск департамента промышленности Приморья и взыскать с «Радиоприбора» 178 млн рублей.

Из-за финансовых проблем на «Радиоприборе» было принято решение, что он станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. Первомайский районный суд Владивостока в конце июля 2018 года приговорил бывшего директора «Радиоприбора» Михаила Харченко к четырем годам лишения свободы за умышленную невыплату зарплаты сотрудникам предприятия.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Налоговая служба не будет блокировать счета обычных граждан
В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Почему белое население ЮАР хочет мигрировать в Россию
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь