Приморский арбитраж обязал «Радиоприбор» вернуть 178 млн рублей в бюджет

Сложная финансовая ситуация на «Радиоприборе» возникла в конце 2014 года. В 2016 году власти направили из краевого бюджета 178 млн рублей на частичное погашение долгов перед сотрудниками завода. Однако проблема до сих пор не решена, предприятие остается крупнейшим должником по зарплате в регионе. Сейчас в отношении «Радиоприбора» идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам.