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03:29 (мск), источник: Вести Приморье

Более 87 тысяч рабочих мест предлагают безработным в Приморье

Наибольшая потребность в работниках заявлена в строительстве, обрабатывающих производствах, сельском, лесном хозяйстве и других сферах.

Источник: AP 2018

Количество рабочих мест, которые предлагают сегодня работодатели приморцам, значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. На 1 августа в списке вакансий — 87,4 тысячи предложений, тогда как в прошлом году их было 81,6 тысячи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Около 82% заявленных вакансий — по рабочим специальностям. Наибольшая потребность в работниках заявлена в строительстве, обрабатывающих производствах, сельском, лесном хозяйстве и других сферах.

В департаменте труда и социального развития Приморского края отмечают положительную динамику по всем показателям, характеризующим ситуацию на рынке труда.

Сегодня в органах службы занятости зарегистрировано почти 10 тысяч человек. На 1 августа 2017 года в Приморском крае официально безработными числились около 12,7 тысяч человек.

На 0,4 пункта снизился уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ): с 5,4% в 2017 году до 5% в 2018-м. Уровень регистрируемой безработицы в крае также снизился. На 1 августа 2018 года он составил 0,96% (1,21% в прошлом году). За год на 0,1 единицы снизился коэффициент напряженности на рынке труда.

В крупных городах края на одного безработного приходится 10 вакансий. Вместе с тем, в некоторых районах на вакансию претендуют до трех человек. В таких муниципалитетах востребованы такие формы трудоустройства, как общественные, временные работы.

По-прежнему одним из эффективных способов найти работу является профессиональная переподготовка по востребованным на местном рынке труда вакансиям. В этом году свыше 1,9 тысячи человек получили в центрах занятости направление на обучающие курсы.

В этом году направлены на профподготовку более 600 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, 75 человек, имеющих ограничения в трудоспособности, 36 пенсионеров, которые хотят выйти на работу. Кроме того, переобучили 27 человек, которые приехали в Приморье в качестве переселенцев.

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