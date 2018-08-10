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05:55 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке рыбный завод перерабатывал сомнительную продукцию

Наряду с качественным товаром в холодильниках хранилась продукция без документов.

Рыбоперерабатывающее предприятие во Владивостоке заплатит штраф за нарушение требований технических регламентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ходе проверки было установлено, что на предприятии хранилась не соответствующая требованиям нормативных документов рыбопродукция, являющаяся сырьем для переработки и изготовления готовой рыбной продукции.

Так, наряду с качественным товаром, в рефрижераторных контейнерах в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов хранилась сельдь тихоокеанская (350 кг). Кроме того, на маркировке изготовителя не было обязательных структурных элементов — наименования и места нахождения изготовителя пищевой продукции.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело, по итогам рассмотрения которого Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» в виде наложения административного штрафа в размере 100 000 рублей.

Рыбная продукция неподтвержденного качества будет уничтожена либо утилизирована по выданному Управлением предписанию.

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