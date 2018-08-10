Во Владивостоке рыбный завод перерабатывал сомнительную продукцию
Наряду с качественным товаром в холодильниках хранилась продукция без документов.
Наряду с качественным товаром в холодильниках хранилась продукция без документов.
Рыбоперерабатывающее предприятие во Владивостоке заплатит штраф за нарушение требований технических регламентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В ходе проверки было установлено, что на предприятии хранилась не соответствующая требованиям нормативных документов рыбопродукция, являющаяся сырьем для переработки и изготовления готовой рыбной продукции.
В отношении юридического лица возбуждено административное дело, по итогам рассмотрения которого Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» в виде наложения административного штрафа в размере 100 000 рублей.
Рыбная продукция неподтвержденного качества будет уничтожена либо утилизирована по выданному Управлением предписанию.