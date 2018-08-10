Во Владивостоке рыбный завод перерабатывал сомнительную продукцию

Рыбоперерабатывающее предприятие во Владивостоке заплатит штраф за нарушение требований технических регламентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ходе проверки было установлено, что на предприятии хранилась не соответствующая требованиям нормативных документов рыбопродукция, являющаяся сырьем для переработки и изготовления готовой рыбной продукции.