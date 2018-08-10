Капитальных мостов в Приморье будет в 2 раза больше
В два раза больше капитальных мостов планируют строить в Приморье, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.
В два раза больше капитальных мостов планируют строить в Приморье, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.
В Приморском крае продолжается работа по строительству новых мостовых переходов. В этом году специалисты планируют завершить возведение трех капитальных сооружений в разных муниципалитетах края, в следующем эта цифра будет удвоена. Об этом заявил
Замглавы региона подчеркнул, что строительство, а также ремонт мостовых переходов — одно из важнейших направлений работы Администрации Приморья. Сегодня в крае насчитывается около 1600 мостов, средний возраст конструкций — около 50 лет. Многие из них требуют ремонта, а некоторые — полной замены.
«Многие жители края могли бы назвать по
Также в ходе эфира прозвучала тема ремонта и реконструкции автомобильных дорог в Приморье. Алексей Немков сообщил, что общая протяженность дорог в крае сегодня составляет примерно 7000 километров. В этом году на их содержание, проектирование, строительство и реконструкцию, а также на ликвидацию последствий тайфунов предусмотрено около 13 миллиардов рублей.
Особое внимание в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина руководство края уделяет восстановлению дорог регионального значения. Так, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье в этом году отремонтируют более 50 километров краевых дорог. Работы идут на пяти трассах:
Ведется работа и в муниципалитетах. Уже отремонтированы центральная улица в Арсеньеве, улицы Фабричная и Партизанская в Партизанске и другие. Как отметил и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Дмитрий Дементьев, в следующем году запланирован ремонт дорог в одном из самых отдаленных и проблемных в этом плане муниципалитетов — Тернейском районе.
Отметим, планируется, что в следующем году на модернизацию дорожной сети Приморья будет направлено свыше 14 миллиардов рублей, в том числе из средств федерального бюджета.
Справочно: программа «Приморье, вперед!» — совместный проект телеканалов «ОТВ-Прим», «Россия-24» и «Восток-24», стартовавший в среду, 8 августа. Представители власти региона, эксперты по различным отраслям, журналисты, а также телезрители в прямом эфире обсуждают самые резонансные вопросы, связанные с развитием края. Среди заявленных тем — дороги и
Проект является результатом договоренности Президента России Владимира Путина и главы региона Андрея Тарасенко о том, что общественность Приморья примет участие в формировании предложений в план нацпроектов по исполнению нового майского Указа главы государства. В связи с этим мнения, прозвучавшие в ходе эфиров, будут учтены при подготовке регионом соответствующих предложений.
Программа будет выходить на трех телеканалах по средам в 19.00.