Капитальных мостов в Приморье будет в 2 раза больше

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморском крае продолжается работа по строительству новых мостовых переходов. В этом году специалисты планируют завершить возведение трех капитальных сооружений в разных муниципалитетах края, в следующем эта цифра будет удвоена. Об этом заявил вице-губернатор Приморского края Алексей Немков в прямом эфире телепрограммы «Приморье, вперед!».

Замглавы региона подчеркнул, что строительство, а также ремонт мостовых переходов — одно из важнейших направлений работы Администрации Приморья. Сегодня в крае насчитывается около 1600 мостов, средний возраст конструкций — около 50 лет. Многие из них требуют ремонта, а некоторые — полной замены.

«Многие жители края могли бы назвать по пять-шесть обрушенных или частично поврежденных мостов в каждом из районов края. Все эти мосты у нас на учете. В этом году мы делаем три капитальных сооружения, а в следующие годы будем пытаться удвоить эту цифру», — сообщил вице-губернатор, отметив, что задачу увеличить объем строительства капитальных мостовых переходов ставит перед Администрацией края глава Приморья Андрей Тарасенко.

Напомним, в данный момент на территории края ведется строительство трех капитальных конструкций — через реки Крыловка в Кировском районе, Кроуновка в Уссурийске и Литовка в Партизанском районе. Движение по всем трем переходам должно быть запущено уже в этом году.

Также в ходе эфира прозвучала тема ремонта и реконструкции автомобильных дорог в Приморье. Алексей Немков сообщил, что общая протяженность дорог в крае сегодня составляет примерно 7000 километров. В этом году на их содержание, проектирование, строительство и реконструкцию, а также на ликвидацию последствий тайфунов предусмотрено около 13 миллиардов рублей.

Особое внимание в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина руководство края уделяет восстановлению дорог регионального значения. Так, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье в этом году отремонтируют более 50 километров краевых дорог. Работы идут на пяти трассах: Владивосток-Находка-Порт Восточный, Раздольное-Хасан, Владивосток-Артем (вдоль Уссурийского залива), подъезд к аэропорту и к станции Угольная.

Ведется работа и в муниципалитетах. Уже отремонтированы центральная улица в Арсеньеве, улицы Фабричная и Партизанская в Партизанске и другие. Как отметил и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Дмитрий Дементьев, в следующем году запланирован ремонт дорог в одном из самых отдаленных и проблемных в этом плане муниципалитетов — Тернейском районе.

Замглавы региона подчеркнул, что в настоящее время Администрация региона старается отходить от ямочного ремонта, поскольку зачастую его проведение просто нецелесообразно. Большинство дорог в крае строились еще в 60−70-е годы прошлого года и не были рассчитаны на современные нагрузки, соответственно необходимо проводить их полную реконструкцию, а это процесс небыстрый — только проектирование в данном случае занимает около года. Вместе с тем, такой подход позволяет не только привести в надлежащее состояние саму дорогу и обеспечить ее бесперебойную эксплуатацию в течение нескольких лет, но и оборудовать трассу всем необходимым: тротуарами, пешеходными переходами, автобусными остановками и освещением.

Отметим, планируется, что в следующем году на модернизацию дорожной сети Приморья будет направлено свыше 14 миллиардов рублей, в том числе из средств федерального бюджета.

Справочно: программа «Приморье, вперед!» — совместный проект телеканалов «ОТВ-Прим», «Россия-24» и «Восток-24», стартовавший в среду, 8 августа. Представители власти региона, эксперты по различным отраслям, журналисты, а также телезрители в прямом эфире обсуждают самые резонансные вопросы, связанные с развитием края. Среди заявленных тем — дороги и жилищно-коммунальное хозяйство, экономика и промышленное производство, сельское хозяйство, здравоохранение и образование. Основная цель программы — услышать не только от властей и экспертного сообщества, но и от жителей края, как должно измениться Приморье и что для этого необходимо сделать.

Проект является результатом договоренности Президента России Владимира Путина и главы региона Андрея Тарасенко о том, что общественность Приморья примет участие в формировании предложений в план нацпроектов по исполнению нового майского Указа главы государства. В связи с этим мнения, прозвучавшие в ходе эфиров, будут учтены при подготовке регионом соответствующих предложений.