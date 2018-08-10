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06:04 (мск), источник: НИА Владивосток

Еще одна южнокорейская компания намерена открыть прямой рейс в Приморье

Авиакомпания Philip Group заинтересована в запуске регулярного авиарейса между Кванджу и Владивостоком. Новый рейс должен стать первым международным направлением в полетной карте компании. Об этом стало известно в ходе встречи директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова с генеральным директором авиакомпании Ом Иль Соком.

Источник: Reuters

Иностранный партнер рассказал, что Philip Group — самая молодая авиакомпания в Республике Корея. Она была создана всего несколько месяцев назад и стала 11-ым профильным предприятием в стране. Компания базируется в городе Кванджу, расположенном в нескольких часах езды от Сеула и Пусана.

«Наш флот — небольшие суда вместимостью до 50 человек. В данный момент мы налаживаем авиасообщение между нашим городом и Сеулом. В ближайшие месяцы будем готовы к совершению международных перелетов», — отметил Ом Иль Сок, подчеркнув, что в скором времени компания рассчитывает приобрести самолет на 150−180 посадочных мест.

По его словам, первым иностранным направлением, куда планирует летать компания, станет Владивосток, поскольку этот город очень интересен гостям из Республики Корея.

«Когда я два года назад был во Владивостоке, попал на празднование Нового года, и тогда уже понял, что этот город есть и будет оставаться привлекательным для посещения корейскими туристами», — отметил Ом Иль Сок.

Кроме того, немаловажное значение в выборе первого международного маршрута сыграла личная заинтересованность руководителя Philip Group. Еще во времена перестройки корейский бизнесмен начал самостоятельно изучать русский язык и в результате глубоко проникся историей и богатой культурой нашего государства.

«В отличие от других корейских авиакомпаний, работающих на том же направлении, у нас есть преимущество — я лично знаком с Россией, люблю эту страну и, помимо авиабизнеса, рассматриваю и другие возможности для реализации проектов в вашей стране», — отметил он.

Константин Шестаков подчеркнул, что Администрация Приморья поддерживает инициативу открытия нового авиасообщения между краем и Республикой Корея и готова оказать партнерам всестороннее содействие как в запуске авиалинии, так и в развитии другого бизнеса в регионе.

Он акцентировал внимание присутствующих на том, что взаимные туристские потоки между Россией и Республикой Корея стремительно растут. При этом особенно яркую динамику показывает турпоток из Республики Корея в Приморье — более 100% прироста в 2017 году и первом полугодии 2018 года.

«Южнокорейские эксперты отмечают, что в Корее становится модным путешествовать в Приморье, нас это очень радует», — отметил глава департамента, подчеркнув, что с появлением новых авиакомпаний, открывших прямое авиасообщение с Владивостоком, стоимость перелетов в Южную Корею заметно упала.

Край заинтересован в дальнейшем расширении маршрутной карты на благо туристов, резюмировал он.

Далее представители департаментов международного сотрудничества, транспорта и дорожного хозяйства представили иностранным партнерам инвестиционный потенциал края для возможной реализации совместных проектов.

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