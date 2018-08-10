Красноярский автотранспорт стал перевозить меньше людей и грузов
Эта тенденция наблюдается уже не первый год.
Эта тенденция наблюдается уже не первый год.
За первые шесть месяцев 2018 года автотранспортом Красноярского края перевезено 25,8 млн тонн грузов, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали красноярские статистики.
В результате такого уменьшения снизился и грузооборот отрасли. Он составил 866,7 млн
Подобная тенденция отмечается уже не первый год. Так, в
Примечательно, что в соседней Хакасии объем перевезенных грузов вырос на 12,9% (до 1,9 млн тонн), а в Туве на 2,8% увеличилось количество перевезенных пассажиров (до 14,2 млн).