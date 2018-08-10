Красноярский автотранспорт стал перевозить меньше людей и грузов

Источник: РИА "Новости"

За первые шесть месяцев 2018 года автотранспортом Красноярского края перевезено 25,8 млн тонн грузов, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали красноярские статистики.

В результате такого уменьшения снизился и грузооборот отрасли. Он составил 866,7 млн тонно-километров. Это на 6,1% меньше, чем в январе-июне 2017-го.

Также на 5,5% сократился объем пассажирских перевозок до 99,2 млн пассажиров, а пассажирооборот стал на 9% меньше и составил 1139,5 млн пасс. -км.

Подобная тенденция отмечается уже не первый год. Так, в январе-июне 2017-го автотранспорт Красноярского края перевез меньше грузов на 1%, а пассажиров — на 4,8%, чем в аналогичный период 2016 года.