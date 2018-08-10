В области за июнь цены на ЖКХ выросли на 2,8%
По информации Ростовстата с июня по июль 2018 года коммунальные услуги подорожали на 3,4%, жилищные — 1,1%.
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По информации Ростовстата с июня по июль 2018 года коммунальные услуги подорожали на 3,4%, жилищные — 1,1%.
По сравнению с началом года услуги ЖКХ стали дороже на 2,8%. Это на 0,2% больше, чем за прошедший месяц.
Как ранее сообщал РБК Ростов, в донском регионе до 7,4 млрд рублей выросло финансирование региональной госпрограммы «Обеспечение качественными