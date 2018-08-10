Исекешев поручил не допускать ценового сговора на уголь
Потребление угля за период отопительного сезона 2017/18 гг. составило 2 млн 945 тысяч тонн.
Потребление угля за период отопительного сезона 2017/18 гг. составило 2 млн 945 тысяч тонн.
В целях недопущения ажиотажа среди населения в осенний период при покупке твердого топлива, аким Астаны дал поручение исключить рост цен на угольную продукцию, а также информировать жителей о планируемых поставках угля через службу IKomek (109), передает сайт столичного акимата.
Так, в ходе совещания под председательством Асета Исекешева вопросы по реализации угля обсудили заместитель акима Косман Айтмухаметов, руководители управлений, представители Департамента государственных доходов, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию РК и Министерства энергетики РК, АО «КТЖ — Грузовые перевозки», 7 ведущих компаний по реализации угольной продукции и другие представители уполномоченных органов.
С докладом о текущей ситуации на рынке угля выступил руководитель управления
«ТОО “Магнит 21 век” уже имеет 1700 тонн шубаркульского (14 500 тенге) и кузнецкого угля (12 000 тенге). ИП “Айткожынова” имеет 500 тонн майкубинского угля (10 000 тенге), ТОО “Умар KZ” — 1000 тонн Каражыра (13 500 тенге), ТОО “Северэнергоугольснаб” — 4800 тонн Каражыра (13 000 тенге)», — проинформировал Е. Толеуов.
По его словам, одной из причин возникновения социального напряжения на уголь является его нехватка на тупиках в пиковый период продаж.
«Это связано с тем, что население города, использующее твердое топливо, с началом холодов массово начинает покупку угля. В пиковый период имеются случаи продажи угля по завышенным ценам. Также сказывается нехватка вагонов со стороны АО «НК «Қазақстан темір жолы» в связи с массовым поступлением заявок на перевозку угля», — отметил Е. Толеуов.
В этой связи аким дал поручение АО «КТЖ — Грузовые перевозки» взять на особый контроль вопрос обеспечения вагонов поставки угля в столицу, а управлению энергетики вести ежедневный контроль по реализации угля и функционированию горячей линии.
Вместе с тем генеральный директор АО «КТЖ — Грузовые перевозки» Кайрат Саурбаев отметил, что во избежание социального напряжения активная работа по отгрузке максимального количества угля проводится уже в летний период.
«Для Астаны
Принимая во внимание большой спрос на твердое топливо у горожан, Асет Исекешев поручил предпринимателям предоставить графики поставки угольной продукции, на ежедневной основе обеспечивать конкретной и достоверной информацией горячую линию 109 об остатках и планируемых поставках угля. Кроме того, уполномоченным органам дано поручение создать штаб под председательством Космана Айтмухаметова по контролю за решением всех вопросов, касающихся реализации угля и ГСМ.
Департаменту государственных доходов и управлению
Стоит отметить, что Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики в прошлом году был проведен анализ на предмет выявления доминантов на данном рынке. В текущем году уже было завершено расследование в отношении ТОО «Северэнергоугольснаб», ТОО «Медина Трэйд», ИП Айткожынова и ТОО «Умар KZ» и ТОО «Жигер Астана». Согласно постановлению суда, данные субъекты были привлечены к административной ответственности, сумма общих штрафов составила порядка 7 млн тенге с конфискацией монопольных доходов 20 млн тенге. Работа в данном направлении будет продолжена.
Вместе с тем, по информации АО «Астана-Энергия», потребление угля за период отопительного сезона 2017/18 гг. составило 2 млн 945 тысяч тонн. Из них энергоисточники — 2 млн 545 тысяч тонн, для нужд населения — 400 тысяч тонн.
Акимат Астаны призывает всех жителей столицы заранее приобретать угольную продукцию во избежание образования очередей и роста социальной напряженности.