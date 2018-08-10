Исекешев поручил не допускать ценового сговора на уголь

Источник: Zakon.kz

В целях недопущения ажиотажа среди населения в осенний период при покупке твердого топлива, аким Астаны дал поручение исключить рост цен на угольную продукцию, а также информировать жителей о планируемых поставках угля через службу IKomek (109), передает сайт столичного акимата.

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Так, в ходе совещания под председательством Асета Исекешева вопросы по реализации угля обсудили заместитель акима Косман Айтмухаметов, руководители управлений, представители Департамента государственных доходов, Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию РК и Министерства энергетики РК, АО «КТЖ — Грузовые перевозки», 7 ведущих компаний по реализации угольной продукции и другие представители уполномоченных органов.

С докладом о текущей ситуации на рынке угля выступил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Ербол Толеуов, который отметил, что на данный момент в Астане имеется 7 основных реализаторов угольной продукции. Общий запас твердого топлива по состоянию на 7 августа составляет 9 590 тонн.

«ТОО “Магнит 21 век” уже имеет 1700 тонн шубаркульского (14 500 тенге) и кузнецкого угля (12 000 тенге). ИП “Айткожынова” имеет 500 тонн майкубинского угля (10 000 тенге), ТОО “Умар KZ” — 1000 тонн Каражыра (13 500 тенге), ТОО “Северэнергоугольснаб” — 4800 тонн Каражыра (13 000 тенге)», — проинформировал Е. Толеуов.

По его словам, одной из причин возникновения социального напряжения на уголь является его нехватка на тупиках в пиковый период продаж.

«Это связано с тем, что население города, использующее твердое топливо, с началом холодов массово начинает покупку угля. В пиковый период имеются случаи продажи угля по завышенным ценам. Также сказывается нехватка вагонов со стороны АО «НК «Қазақстан темір жолы» в связи с массовым поступлением заявок на перевозку угля», — отметил Е. Толеуов.

В этой связи аким дал поручение АО «КТЖ — Грузовые перевозки» взять на особый контроль вопрос обеспечения вагонов поставки угля в столицу, а управлению энергетики вести ежедневный контроль по реализации угля и функционированию горячей линии.

Вместе с тем генеральный директор АО «КТЖ — Грузовые перевозки» Кайрат Саурбаев отметил, что во избежание социального напряжения активная работа по отгрузке максимального количества угля проводится уже в летний период.

«Для Астаны коммунально-бытового угля было погружено и перевезено железнодорожным транспортном почти 60,5 тыс. тонн, что на 17,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы провели совещание с грузоотправителями, чтобы в этот летний период максимально отгрузить уголь, дабы избежать осеннего срыва в поставке угля», — сказал К. Саурбаев.

Принимая во внимание большой спрос на твердое топливо у горожан, Асет Исекешев поручил предпринимателям предоставить графики поставки угольной продукции, на ежедневной основе обеспечивать конкретной и достоверной информацией горячую линию 109 об остатках и планируемых поставках угля. Кроме того, уполномоченным органам дано поручение создать штаб под председательством Космана Айтмухаметова по контролю за решением всех вопросов, касающихся реализации угля и ГСМ.

Департаменту государственных доходов и управлению топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства дано поручение рассмотреть алгоритм по недопущению роста цен на уголь совместно с Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики. В случае выявления проводить необходимые мероприятия, предусмотренные законодательством.

Стоит отметить, что Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики в прошлом году был проведен анализ на предмет выявления доминантов на данном рынке. В текущем году уже было завершено расследование в отношении ТОО «Северэнергоугольснаб», ТОО «Медина Трэйд», ИП Айткожынова и ТОО «Умар KZ» и ТОО «Жигер Астана». Согласно постановлению суда, данные субъекты были привлечены к административной ответственности, сумма общих штрафов составила порядка 7 млн тенге с конфискацией монопольных доходов 20 млн тенге. Работа в данном направлении будет продолжена.

Вместе с тем, по информации АО «Астана-Энергия», потребление угля за период отопительного сезона 2017/18 гг. составило 2 млн 945 тысяч тонн. Из них энергоисточники — 2 млн 545 тысяч тонн, для нужд населения — 400 тысяч тонн.