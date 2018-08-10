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08:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Безработица на 1 августа составила 0,4% — Минтруд

Зарегистрированная безработица на 1 августа составила в Беларуси 0,4%, сократившись за последние 12 месяцев на 0,3 процентных пункта, сообщили в министерстве труда и соцзащиты.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ниже всего официальная безработица в Минске — 0,1%, в Гродненской и Минской областях она составила 0,4%, в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,5%.

По данным минтруда, на учете в качестве безработных на 1 августа состояло 16,6 тыс. человек — на 46,9% меньше, чем годом ранее. При этом заявлены сведения о наличии 77 тыс. вакансий — на 40,7% больше, чем на 1 августа 2017 года (54,7 тыс.).

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,2 на одну вакансию (год назад было 0,6). В Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,4, в Гомельской — 0,3, в Гродненской, Минской и Могилевской областях — 0,2, в Минске — 0,1.

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