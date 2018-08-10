Безработица на 1 августа составила 0,4% — Минтруд
Зарегистрированная безработица на 1 августа составила в Беларуси 0,4%, сократившись за последние 12 месяцев на 0,3 процентных пункта, сообщили в министерстве труда и соцзащиты.
Зарегистрированная безработица на 1 августа составила в Беларуси 0,4%, сократившись за последние 12 месяцев на 0,3 процентных пункта, сообщили в министерстве труда и соцзащиты.
Ниже всего официальная безработица в Минске — 0,1%, в Гродненской и Минской областях она составила 0,4%, в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,5%.
Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,2 на одну вакансию (год назад было 0,6). В Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,4, в Гомельской — 0,3, в Гродненской, Минской и Могилевской областях — 0,2, в Минске — 0,1.