Безработица на 1 августа составила 0,4% — Минтруд

Ниже всего официальная безработица в Минске — 0,1%, в Гродненской и Минской областях она составила 0,4%, в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,5%.

По данным минтруда, на учете в качестве безработных на 1 августа состояло 16,6 тыс. человек — на 46,9% меньше, чем годом ранее. При этом заявлены сведения о наличии 77 тыс. вакансий — на 40,7% больше, чем на 1 августа 2017 года (54,7 тыс.).