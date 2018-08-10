АО «Узбекнефтегаз» построит медицинский комплекс в Таджикистане

Источник: UzReport.news

9 августа узбекско-таджикскую границу пересекла грузовая автоколонна с материалами, спецтехникой и оборудованием, предназначенными для строительства медицинского комплекса в соседнем Таджикистане. Реализация данного проекта поручена АО «Узбекнефтегаз».

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Свой путь автоколонна начала накануне, стартовав из города Бухара.

Узбекистан построит медицинский комплекс на Юге Таджикистана, который после возведения на безвозмездной основе будет передан в собственность таджикской стороне.

Объект будет рассчитан на 200 койко-мест.

Строительство современного медицинского комплекса в Хатлонской области будет осуществлено в рамках реализации постановления Президента Узбекистана «О мерах по расширению двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан» и договоренности, достигнутой между Правительствами двух стран.