АО «Узбекнефтегаз» построит медицинский комплекс в Таджикистане
Узбекистан построит медицинский комплекс на Юге Таджикистана, который после возведения на безвозмездной основе будет передан в собственность таджикской стороне.
Узбекистан построит медицинский комплекс на Юге Таджикистана, который после возведения на безвозмездной основе будет передан в собственность таджикской стороне.
9 августа
Свой путь автоколонна начала накануне, стартовав из города Бухара.
Узбекистан построит медицинский комплекс на Юге Таджикистана, который после возведения на безвозмездной основе будет передан в собственность таджикской стороне.
Объект будет рассчитан на 200
Строительство современного медицинского комплекса в Хатлонской области будет осуществлено в рамках реализации постановления Президента Узбекистана «О мерах по расширению двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан» и договоренности, достигнутой между Правительствами двух стран.
В состав автоколонны, которая отправляется в рамках первого этапа строительства, вошли, в числе других, эскалатор, трейлер, бытовые вагоны для