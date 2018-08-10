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09:58 (мск), источник: Kommersant.uz

В Узбекистане не хватает хлопкоуборочных машин. Их всего 1200, а нужно минимум 4000

АО «Узагротехсаноатхолдинг» представил проект концепции развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения в Республике Узбекистан на период 2018—2021 годы, документ доступен на портале обсуждения проектов НПА. В самом начале, описывая состояние рынка сельскохозяйственного машиностроения, компания привела цифры по используемой в стране технике. Например, … Читать далее →.

Источник: Kommersant.uz

АО «Узагротехсаноатхолдинг» представил проект концепции развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения в Республике Узбекистан на период 2018—2021 годы, документ доступен на портале обсуждения проектов НПА.

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В самом начале, описывая состояние рынка сельскохозяйственного машиностроения, компания привела цифры по используемой в стране технике. Например, из 150,5 тысяч единиц техники насчитывается 57 822 тракторов, 3 608 зерноуборочных комбайнов, 1 224 хлопкоуборочных машин и 1 738 единиц кормоуборочной техники. При этом, из 150,5 тысяч техники почти 83 тысячи считаются устаревшими, что, по мнению разработчиков документа, создаёт дефицит техники в пиковый сезон проведения агротехнических работ.

Проанализировав ситуацию, определил, что сельскохозяйственные производители нуждаются дополнительно в 100 670 единицах техники, из которых 26 139 — тракторы, 34 605 — прицепы, 1 149 — зерноуборочные комбайны, 3 080 — хлопкоуборочные машины и так далее.

Напомним, что долгое время актуальной для Узбекистана оставалась проблема, когда работников бюджетных организаций, школьников и студентов отправляли на хлопковые поля. В августе 2017 года Камбин запретил эту практику, однако осенью люди все-таки отправились на сборы. И лишь 22 сентября находившихся на полях стали вывозить домой.

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