В Челябинской области потратят 1 млрд на переселение

Процесс переселения находится на личном контроле губернатора Бориса Дубровского. Бюджетные деньги уже направлены в муниципалитеты, где проблема со старым жильем стоит наиболее остро. Это Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Троицк, Сатка и Челябинск. Новые квартиры жители бараков получат к новому году, обещают в правительстве.
«Миллиард рублей, выделенный бюджетом позволит расселить и снести 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это серьезное движение вперед. Мы не ждем федеральной программы, хотя она озвучивается, и Президент дал поручение, и возможно она заработает в 2019 году, и мы в нее встроимся», — подчеркнул министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.
Всего до 2020 года планируют переселить жителей и снести 90 тысяч квадратных метров аварийных домов. На это ежегодно будут направлять по миллиарду рублей. Добавим, что в 2017 область успешно завершила программу переселения людей из ветхих строений, признанных таковыми до 2012 года. Новоселье отметили 12 тыс. южноуральцев.