В Челябинской области потратят 1 млрд на переселение

Источник: РИА "Новости"

Процесс переселения находится на личном контроле губернатора Бориса Дубровского. Бюджетные деньги уже направлены в муниципалитеты, где проблема со старым жильем стоит наиболее остро. Это Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Троицк, Сатка и Челябинск. Новые квартиры жители бараков получат к новому году, обещают в правительстве.

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«Миллиард рублей, выделенный бюджетом позволит расселить и снести 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это серьезное движение вперед. Мы не ждем федеральной программы, хотя она озвучивается, и Президент дал поручение, и возможно она заработает в 2019 году, и мы в нее встроимся», — подчеркнул министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.