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11:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области потратят 1 млрд на переселение

Полторы тысячи южноуральцев в этом году получат новое комфортное жилье. Их переселят из ветхих домов, признанных аварийными после 2012 года. На эти цели потратят миллиард рублей из областного бюджета, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Процесс переселения находится на личном контроле губернатора Бориса Дубровского. Бюджетные деньги уже направлены в муниципалитеты, где проблема со старым жильем стоит наиболее остро. Это Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Троицк, Сатка и Челябинск. Новые квартиры жители бараков получат к новому году, обещают в правительстве.

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«Миллиард рублей, выделенный бюджетом позволит расселить и снести 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это серьезное движение вперед. Мы не ждем федеральной программы, хотя она озвучивается, и Президент дал поручение, и возможно она заработает в 2019 году, и мы в нее встроимся», — подчеркнул министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Всего до 2020 года планируют переселить жителей и снести 90 тысяч квадратных метров аварийных домов. На это ежегодно будут направлять по миллиарду рублей. Добавим, что в 2017 область успешно завершила программу переселения людей из ветхих строений, признанных таковыми до 2012 года. Новоселье отметили 12 тыс. южноуральцев.

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