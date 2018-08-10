Два обновленных пункта пропуска в Приморье должны открыться в 2019 году

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Открывая совещание, Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что главное требование растущих потребностей экспорта сегодня — это достаточное количество современных пунктов пропуска через государственную границу, причем всех типов: и автомобильных, и железнодорожных, и морских.

«Любые задержки, трудности с провозом товаров чреваты убытками для компаний, чего нельзя допускать. Нужно создавать удобные технологичные терминалы, которые оснащены оборудованием с хорошей навигацией, специалистами», — подчеркнул председатель правительства.

При этом, отметил он, работа по реконструкции пунктов пропуска должна быть синхронизирована со строительством подъездных дорог и экспортным планом предприятий.

«Мы не должны допустить ситуацию, когда тот или иной инфраструктурный проект построен, а из-за отсутствия пункта пропуска по нему нет никакого движения. В этом случае бездарно растрачиваются средства», — обозначил Дмитрий Медведев.

В Приморье сегодня расположено 15 постоянных пунктов пропуска, в том числе пять автомобильных («Пограничный», «Краскино», «Полтавка», «Турий Рог», «Марково»), три железнодорожных («Пограничный», «Хасан», «Махалино»), один воздушный в аэропорту Владивосток (Кневичи), шесть морских (в морских портах Владивосток, Восточный, Находка, Посьет, Зарубино, Ольга).

В 2015—2016 годах были закрыты морские пункты пропуска «Славянка» и «Пластун». При этом их инфраструктура продолжает функционировать в качестве отдельных терминалов в составе грузопассажирских пунктов пропуска в морских портах Посьет и Ольга.

По закону, проектирование, строительство (реконструкция) и оборудование помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пункте пропуска через государственную границу, должны вестись за счет средств федерального бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством РФ. Важное условие при привлечении частных средств — последующая передача государству на безвозмездной основе помещений и сооружений в пункте пропуска через границу.

В частности, в пунктах «Краскино» и «Пограничный» реконструкция затянулась. Реконструкция МАПП «Краскино» была включена в федеральную целевую программу еще в преддверие Саммита АТЭС 2012 года. При этом в апреле 2012 года строительно-монтажные работы здесь были остановлены. Сегодня федеральная программа предусматривает 465,5 миллионов рублей для корректировки документации и на окончание строительства. Проводятся очередные конкурсные процедуры по подготовке документации, которые должны быть завершены до конца ноября текущего года.

На МАПП «Пограничный», который также был включен в целевую программу, работы были остановлены в октябре 2012 года. Объект остается в федеральной программе «Государственная граница 2012−2021 годы», которая предусматривает 1,1 миллиарда рублей для корректировки документации и на окончание строительства. Полномочия государственного заказчика по исполнению строительных работ переданы Хабаровскому филиалу ФГКУ «Росгранстрой». Сейчас проводится обследование конструкций объектов пункта пропуска, частично возведенных в 2012 году предыдущим подрядчиком, для внесения изменений в проектную документацию.

По поручению заместителя Председателя Правительства — полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, обновленный пункт пропуска «Краскино» должны ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года. Новый автомобильный пункт пропуска «Пограничный» планируется к открытию в июле 2019 года.

Также по федеральной целевой программе планируется реконструкция железнодорожного пункта пропуска «Пограничный». На эти цели заложено почти 875 миллионов рублей. Здесь предполагается строительство стационарного инспекционно-досмотрового комплекса и административно-бытового здания. Это позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска по количеству пассажиров в шесть раз, по объему грузов — в 1,8 раза.

Еще несколько пунктов пропуска в Приморье не включены в федеральные программы, однако практически все они нуждаются в реконструкции. Это автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий Рог», «Марково», железнодорожные «Хасан», «Махалино», морские «Посьет», «Зарубино», «Ольга». Предполагается провести их реконструкцию с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Так, краевой департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с ООО «Дальнегорский ГОК» и ООО «Форест-Карго» ведет работу по подготовке документов по реконструкции морского пункта пропуска «Ольга». В Минтранс России уже направлены предложения о проведении реконструкции пункта пропуска путем изменения его пределов и установления дополнительного участка пункта пропуска на терминале Рудная Пристань морского порта Ольга.

Стоит отметить, что в западной части России наработана практика строительства или реконструкции воздушных, железнодорожных и морских пунктов пропуска за счет средств частных инвесторов. Примеры этому — пункты пропуска московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, морской порт Санкт-Петербург. Масштабные пассажирские и грузовые перевозки в них, а также развитая сопутствующая инфраструктура позволяют бизнесу окупить строительство зданий и сооружений, предназначенных для погранично-таможенного оформления.